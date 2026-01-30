Multi від Мінфін
30 січня 2026, 11:22

OpenAI готується до виходу на біржу у кінці року: мета — оцінка у $830 млрд

Компанія OpenAI, розробник популярного чат-бота ChatGPT, розпочала активну підготовку до первинного публічного розміщення акцій (IPO), яке заплановане на четвертий квартал 2026 року. Стартап вже веде неофіційні переговори з банками Волл-стріт і прагне залучити понад 100 мільярдів доларів у попередньому раунді фінансування, що може підвищити оцінку компанії до рекордних 830 мільярдів доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Компанія OpenAI, розробник популярного чат-бота ChatGPT, розпочала активну підготовку до первинного публічного розміщення акцій (IPO), яке заплановане на четвертий квартал 2026 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Битва за інвестора: OpenAI проти Anthropic

Головний конкурент творців ChatGPT — компанія Anthropic — також розглядає можливість виходу на біржу до кінця цього року. Керівництво OpenAI висловлює побоювання, що колишні співробітники, які заснували Anthropic, можуть їх випередити.

Продажі Anthropic стрімко зростають, значною мірою завдяки популярності їхнього нового інструменту для програмування «Claude Code». Стартап також знаходиться в процесі залучення фінансування, яке, ймовірно, перевищить початкову ціль у 10 мільярдів доларів. За прогнозами, Anthropic може стати беззбитковим вже у 2028 році — на два роки раніше, ніж це очікується від OpenAI.

Кадрові зміни та фінансові гіганти

Для підготовки до IPO OpenAI посилює свою фінансову команду. Компанія найняла нового головного бухгалтера Аджмера Дейла та фінансового директора Синтію Гейлор, яка відповідатиме за зв'язки з інвесторами.

Паралельно тривають перемовини з найбільшими світовими інвесторами:

  • SoftBank обговорює інвестицію у розмірі близько 30 мільярдів доларів.
  • Amazon веде переговори про вкладення до 50 мільярдів доларів. Переговори особисто очолює генеральний директор техногіганта Енді Джассі.

Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, визнає, що вихід на публічний ринок — це вимушений крок.

«Чи я в захваті від того, щоб бути генеральним директором публічної компанії? 0%. Чи я радий, що OpenAI стане публічною компанією? У певному сенсі так, а в певному сенсі, я думаю, це буде дуже дратувати», — заявив Альтман.

Очікується, що після IPO Альтман делегує частину повноважень Фіджі Сімо, колишній очільниці Instacart, яка зараз керує продуктовими командами OpenAI.

Виклики на шляху до біржі

Попри амбітні плани, компанія стикається з серйозними труднощами:

  • Судові позови: Ілон Маск вимагає від компанії до 134 мільярдів доларів відшкодування збитків.
  • Конкуренція з Google: Тиск на споживчий бізнес змусив OpenAI оголосити багатотижневий режим «червоного коду» для термінового покращення якості ChatGPT.
  • Витрати: Компанія втрачає мільярди доларів щороку на розробку нових моделей та підтримку існуючих продуктів. Інвестори стурбовані тим, як стартап фінансуватиме закупівлю чіпів та інфраструктури в майбутньому.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
