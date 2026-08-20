Верховна Рада ухвалила закон, який має створити умови для збереження та подальшого розвитку «Східного гірничо-збагачувального комбінату» — єдиного в Україні підприємства з видобутку уранової руди та виробництва концентрату природного урану. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Україна перебудовує уранову галузь: що чекає на «СхідГЗК»
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Наступним кроком має стати приєднання «СхідГЗК» до «Енергоатома».
Від руди до електроенергії
Після завершення реорганізації в Україні планують сформувати вертикально інтегрований ураново-енергетичний холдинг. Він має об'єднати кілька етапів виробничого ланцюга:
- видобуток уранової руди;
- виробництво концентрату природного урану;
- виробництво електроенергії.
Для «СхідГЗК» це означатиме інтеграцію з «Енергоатомом» та перехід до нової моделі роботи. Раніше повідомлялося, що на модернізацію підприємства «Енергоатом» планує спрямувати 555 млн грн.
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Підприємство має стратегічне значення для атомної енергетики України, оскільки забезпечує власний видобуток уранової сировини. Його інтеграція з оператором атомних електростанцій має зменшити розрив між видобутком ресурсу та його подальшим використанням в атомній енергетиці.
Україна має значні запаси урану. У 2024 році країна виробила 288 тонн урану та посіла 11-те місце у світовому рейтингу виробників.
Основні ресурси зосереджені в родовищах Кіровоградського блоку Дніпровського басейну Українського щита. Їх розробка потребує підземного видобутку в породах фундаменту.
Як повідомляв Мінфін, на саміті G7 у французькому Евіані було оголошено про великий енергетичний пакет підтримки для України. Ключовий елемент — угода про постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій.
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