Україна перебудовує уранову галузь: що чекає на «СхідГЗК»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 серпня 2026, 13:58

Україна перебудовує уранову галузь: що чекає на «СхідГЗК»

Верховна Рада ухвалила закон, який має створити умови для збереження та подальшого розвитку «Східного гірничо-збагачувального комбінату» — єдиного в Україні підприємства з видобутку уранової руди та виробництва концентрату природного урану. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада ухвалила закон, який має створити умови для збереження та подальшого розвитку «Східного гірничо-збагачувального комбінату» — єдиного в Україні підприємства з видобутку уранової руди та виробництва концентрату природного урану.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Наступним кроком має стати приєднання «СхідГЗК» до «Енергоатома».

Від руди до електроенергії

Після завершення реорганізації в Україні планують сформувати вертикально інтегрований ураново-енергетичний холдинг. Він має об'єднати кілька етапів виробничого ланцюга:

  • видобуток уранової руди;
  • виробництво концентрату природного урану;
  • виробництво електроенергії.

Для «СхідГЗК» це означатиме інтеграцію з «Енергоатомом» та перехід до нової моделі роботи. Раніше повідомлялося, що на модернізацію підприємства «Енергоатом» планує спрямувати 555 млн грн.

Читайте також: Герус звертається до МВФ та ЄС через підозрілий аукціон «Енергоатому»

Підприємство має стратегічне значення для атомної енергетики України, оскільки забезпечує власний видобуток уранової сировини. Його інтеграція з оператором атомних електростанцій має зменшити розрив між видобутком ресурсу та його подальшим використанням в атомній енергетиці.

Україна має значні запаси урану. У 2024 році країна виробила 288 тонн урану та посіла 11-те місце у світовому рейтингу виробників.

Основні ресурси зосереджені в родовищах Кіровоградського блоку Дніпровського басейну Українського щита. Їх розробка потребує підземного видобутку в породах фундаменту.

Як повідомляв Мінфін, на саміті G7 у французькому Евіані було оголошено про великий енергетичний пакет підтримки для України. Ключовий елемент — угода про постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
20 серпня 2026, 15:25
#
Звучит как наводка для кацапов
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами