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16 червня 2026, 15:10

Британія забезпечить Україну збагаченим ураном

На саміті G7 у французькому Евіані прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про великий енергетичний пакет підтримки для України. Ключовий елемент — угода про постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій.

На саміті G7 у французькому Евіані прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про великий енергетичний пакет підтримки для України.

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Що передбачає угода

Британська компанія Urenco постачатиме збагачений уран українському виробнику ядерної енергетики «Енергоатом» протягом двох років. Угода підкріплена фінансуванням у розмірі £210 млн ($282 млн) від UK Export Finance. Домовленість була досягнута між Стармером і президентом Зеленським під час їхньої зустрічі в Лондоні минулого тижня.

Масштаб підтримки важко переоцінити: «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії України. Стабільне постачання ядерного палива — це найважлива підтримка енергетичної безпеки в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нова угода будується на попередній дворічній домовленості про постачання ядерного палива.

Санкції проти Росії

Паралельно Лондон оголосив новий пакет санкцій.

Під удар потрапляють:

  • «тіньовий флот» Росії;

  • фінансові мережі для обходу західних санкцій;
  • постачальники західних технологій для російської армії.

Велика Британія також стала першою країною, яка запровадила санкції проти суден, що перевозять скраплений природний газ з Росії. Загальна кількість судів під британськими санкціями перевищить 600.

«Росія повинна відвести танки, припинити варварські удари і сісти за стіл переговорів», — заявив Стармер.

Читайте також: Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптобірж, які використовує росія

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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