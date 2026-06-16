На саміті G7 у французькому Евіані прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про великий енергетичний пакет підтримки для України. Ключовий елемент — угода про постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій.
Британія забезпечить Україну збагаченим ураном
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Що передбачає угода
Британська компанія Urenco постачатиме збагачений уран українському виробнику ядерної енергетики «Енергоатом» протягом двох років. Угода підкріплена фінансуванням у розмірі £210 млн ($282 млн) від UK Export Finance. Домовленість була досягнута між Стармером і президентом Зеленським під час їхньої зустрічі в Лондоні минулого тижня.
Масштаб підтримки важко переоцінити: «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії України. Стабільне постачання ядерного палива — це найважлива підтримка енергетичної безпеки в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Нова угода будується на попередній дворічній домовленості про постачання ядерного палива.
Санкції проти Росії
Паралельно Лондон оголосив новий пакет санкцій.
Під удар потрапляють:
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«тіньовий флот» Росії;
- фінансові мережі для обходу західних санкцій;
- постачальники західних технологій для російської армії.
Велика Британія також стала першою країною, яка запровадила санкції проти суден, що перевозять скраплений природний газ з Росії. Загальна кількість судів під британськими санкціями перевищить 600.
«Росія повинна відвести танки, припинити варварські удари і сісти за стіл переговорів», — заявив Стармер.
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