Британія забезпечить Україну збагаченим ураном

На саміті G7 у французькому Евіані прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про великий енергетичний пакет підтримки для України . Ключовий елемент — угода про постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій.

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Що передбачає угода

Британська компанія Urenco постачатиме збагачений уран українському виробнику ядерної енергетики «Енергоатом» протягом двох років. Угода підкріплена фінансуванням у розмірі £210 млн ($282 млн) від UK Export Finance. Домовленість була досягнута між Стармером і президентом Зеленським під час їхньої зустрічі в Лондоні минулого тижня.

Масштаб підтримки важко переоцінити: «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії України. Стабільне постачання ядерного палива — це найважлива підтримка енергетичної безпеки в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нова угода будується на попередній дворічній домовленості про постачання ядерного палива.

Санкції проти Росії

Паралельно Лондон оголосив новий пакет санкцій.

Під удар потрапляють:

«тіньовий флот» Росії;

фінансові мережі для обходу західних санкцій;

постачальники західних технологій для російської армії.

Велика Британія також стала першою країною, яка запровадила санкції проти суден, що перевозять скраплений природний газ з Росії. Загальна кількість судів під британськими санкціями перевищить 600.

«Росія повинна відвести танки, припинити варварські удари і сісти за стіл переговорів», — заявив Стармер.

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