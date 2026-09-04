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4 вересня 2026, 14:37

Apple готує iPhone 18: складана модель за $2000 і зміни в ланцюжку постачання

9 вересня Apple планує представити нову лінійку iPhone 18. Однією з головних новинок має стати перший складаний смартфон компанії, який у попередніх прогнозах називають iPhone Ultra.

9 вересня Apple планує представити нову лінійку iPhone 18.

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За оцінкою Citi, яку цитує Investing Com, стартова ціна складаної моделі може перевищити $2000. Водночас iPhone 18 Pro та Pro Max, як очікується, подорожчають приблизно на $200 порівняно з попереднім поколінням.

Нова лінійка також має отримати низку технологічних оновлень. Серед них — процесори A20, власні модеми Apple та основна камера зі змінною діафрагмою для Pro-версій.

Складаний iPhone, за прогнозами, отримає OLED-дисплей, ультратонке скло для внутрішнього екрана, дві фронтальні та дві тилові камери. Також очікуються вдосконалені акумулятор, система охолодження з випарною камерою та конструктивні компоненти.

Перспективи продажів: Apple розраховує на стабільний попит

Аналітик Citi Атіф Малік прогнозує, що в другій половині 2026 року Apple може поставити близько 61,8 млн iPhone 18.

Загальний обсяг поставок iPhone за 2026 календарний рік, за його оцінкою, становитиме близько 246 млн пристроїв. Це приблизно на 1% більше, ніж роком раніше.

Окремо Citi прогнозує масштабне виробництво складаного iPhone. У другій половині 2026 року Apple може випустити близько 7,5 млн таких смартфонів, а ще 4 млн одиниць — у першому кварталі 2027 року.

Водночас висока ціна складаної моделі робить її радше преміальним продуктом, ніж масовим пристроєм. Тому для Apple важливим буде не лише обсяг продажів, а й здатність нової моделі підтримати середню ціну всієї лінійки.

Ланцюжок постачальників: хто виграє від запуску iPhone 18

Запуск нового покоління iPhone може суттєво змінити розподіл замовлень між ключовими постачальниками Apple.

Foxconn і Luxshare отримають великі замовлення

Foxconn залишатиметься основним складальником найдорожчих моделей. За прогнозом Citi, компанія виконуватиме складання всіх версій Fold, Pro та Pro Max і матиме близько 61% загального обсягу виробництва цих моделей у другій половині 2026 року.

Luxshare Precision, своєю чергою, може отримати близько 33% замовлень на iPhone 18 Pro та Pro Max.

TSMC — ключовий постачальник нового чипа

TSMC має отримати вигоду від ексклюзивних поставок процесора A20, який виготовлятиметься за передовим 2-нм техпроцесом.

Для виробника це означає потенційне збільшення ролі Apple у структурі замовлень на новітні напівпровідникові технології.

Серед інших компонентних постачальників Citi виділяє Kioxia, яка може отримати збільшену частку поставок NAND-пам'яті.

Камери: більше замовлень для LG Innotek та виробників оптики

Оновлення основної камери з перемінною діафрагмою має позитивно вплинути на LG Innotek.

Luxshare та Sunny Optical, за прогнозом Citi, постачатимуть приводи для камер.

Largan Precision, як очікується, збереже сильні позиції у виробництві об'єктивів. Водночас Genius і Sunny Optical можуть збільшити свою частку в окремих категоріях оптичних компонентів.

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Складаний iPhone створює новий попит на компоненти

Найбільші зміни в ланцюжку постачання пов'язані саме зі складаною моделлю.

Lens Technology може постачати ультратонке скло для внутрішнього дисплея, матеріали для ламінування та захисну плівку CPI.

Amphenol, за оцінкою Citi, отримає вигоду від поставок шарнірних модулів.

Ще одним потенційним бенефіціаром є Lingyi iTech. Компанія може збільшити постачання прецизійних деталей для шарнірів, опорних пластин дисплеїв, надтонких випарних камер та сталевих корпусів акумуляторів.

Samsung Display збереже позиції у дисплеях

Samsung Display, як очікується, залишиться одним із головних постачальників висококласних і складаних OLED-панелей для Apple.

Citi також прогнозує вигоди для TDK. Компанія може отримати додаткові замовлення на металеві корпуси акумуляторів. Причому йдеться не лише про преміальні моделі: їх використання в стандартних iPhone може розширитися вже в першій половині 2027 року.

Що це означає для Apple

Запуск iPhone 18 може стати важливим етапом одразу за кількома напрямами. Apple готує технологічно складнішу лінійку, вперше виходить на ринок складаних смартфонів і водночас підвищує ціни на топові моделі.

Для постачальників це означає перерозподіл замовлень на користь виробників чипів, дисплеїв, камер, оптики та компонентів для складного механізму.

При цьому прогноз Citi передбачає лише помірне зростання загальних поставок iPhone. Отже, головний потенціал нового покоління може бути пов'язаний не стільки зі значним збільшенням кількості проданих смартфонів, скільки з вищою середньою ціною та появою нового преміального сегмента — складаного iPhone.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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