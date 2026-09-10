Apple оновила флагманські iPhone: швидший чип, ШІ та нові камери

Apple офіційно представила два нові флагмани — iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max. Смартфони отримали новий процесор A20 Pro, довшу роботу від акумулятора та оновлені системи камер, пише Межа.

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Які оновлення отримали нові флагмани

Одним із головних оновлень порівняно з iPhone 17 Pro і 17 Pro Max є процесор A20 Pro, виготовлений за новою 2-нанометровою архітектурою. Він включає 6-ядерний процесор з 4 ядрами ефективності, що забезпечує на 20% вищу продуктивність порівняно з попереднім поколінням, а також 7-ядерну графіку з 40% приростом потужності. За охолодження відповідає нова система терморегуляції з випарною камерою наступного покоління.

Для роботи функцій штучного інтелекту Siri AI нові смартфони оснащено до 8 разів швидшими нейронними пришвидшувачами, а також нейронним процесором з вдвічі більшою кількістю ядер — яких тепер 32 — для вдвічі кращої роботи ШІ на пристрої. Разом технічні оновлення також забезпечують на 50% вищу швидкість пам'яті.

Apple заявляє, що новинки забезпечують і довшу роботу акумулятора. iPhone 18 Pro забезпечить ті самі 24 години, що й iPhone 17 Pro Max, навіть попри менший акумулятор. Водночас iPhone 18 Pro Max на одному заряді зможе пропрацювати аж до 36 годин. Компанія також представила швидшу провідну зарядку, яка забезпечить 50% за 15 хвилин.

Звичайно ж, нові iPhone не обійшлися без оновлення камери. Pro-моделі отримали головний сенсор розміром 48 мегапікселів зі змінною діафрагмою. Це оновлення дозволяє діафрагмі відкриватися у темному середовищі, пропускаючи більше світла.

Ба більше, Apple також анонсувала нові професійні елементи керування, аби покупці iPhone мали ще більший ручний контроль над тим, як саме вони роблять фото і відео. Крім того, компанія оголосила про підтримку Apple Reference Image — системи, що збирає дані на рівні сенсора для створення цифрового негатива, який можна збирати разом з відредагованою фотографією, що дозволить побачити всі внесені зміни, включно з допомогою ШІ.

Попрацювала компанія й над Dynamic Island, який було перероблено, щоб зробити місце для відображення ще більшої кількості додаткової інформації. Тепер він може показувати три дії в реальному часі одночасно, водночас продовжуючи підтримувати Face ID для безпечного розблокування моделей iPhone 18 Pro, автентифікації покупок, входу в програми тощо.

Яка вартість

iPhone 18 Pro коштує від $1199 за модель з 256 ГБ, на $100 більше, ніж iPhone 17 Pro, а також має версію аж з 2 ТБ сховища. Вартість iPhone 18 Pro Max розпочинається з $1299 за 256 ГБ.

Попередні продажі розпочинаються 12 вересня, а смартфони будуть доступні з 18 вересня у чорному, сірому, синьому і червоному кольорах.