Apple оновила флагманські iPhone: швидший чип, ШІ та нові камери

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 вересня 2026, 9:47

Apple оновила флагманські iPhone: швидший чип, ШІ та нові камери

Apple офіційно представила два нові флагмани — iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max. Смартфони отримали новий процесор A20 Pro, довшу роботу від акумулятора та оновлені системи камер, пише Межа.

Apple офіційно представила два нові флагмани — iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Facebook: головні фінансові новини

Які оновлення отримали нові флагмани

Одним із головних оновлень порівняно з iPhone 17 Pro і 17 Pro Max є процесор A20 Pro, виготовлений за новою 2-нанометровою архітектурою. Він включає 6-ядерний процесор з 4 ядрами ефективності, що забезпечує на 20% вищу продуктивність порівняно з попереднім поколінням, а також 7-ядерну графіку з 40% приростом потужності. За охолодження відповідає нова система терморегуляції з випарною камерою наступного покоління.

Для роботи функцій штучного інтелекту Siri AI нові смартфони оснащено до 8 разів швидшими нейронними пришвидшувачами, а також нейронним процесором з вдвічі більшою кількістю ядер — яких тепер 32 — для вдвічі кращої роботи ШІ на пристрої. Разом технічні оновлення також забезпечують на 50% вищу швидкість пам'яті.

Apple заявляє, що новинки забезпечують і довшу роботу акумулятора. iPhone 18 Pro забезпечить ті самі 24 години, що й iPhone 17 Pro Max, навіть попри менший акумулятор. Водночас iPhone 18 Pro Max на одному заряді зможе пропрацювати аж до 36 годин. Компанія також представила швидшу провідну зарядку, яка забезпечить 50% за 15 хвилин.

Звичайно ж, нові iPhone не обійшлися без оновлення камери. Pro-моделі отримали головний сенсор розміром 48 мегапікселів зі змінною діафрагмою. Це оновлення дозволяє діафрагмі відкриватися у темному середовищі, пропускаючи більше світла.

Ба більше, Apple також анонсувала нові професійні елементи керування, аби покупці iPhone мали ще більший ручний контроль над тим, як саме вони роблять фото і відео. Крім того, компанія оголосила про підтримку Apple Reference Image — системи, що збирає дані на рівні сенсора для створення цифрового негатива, який можна збирати разом з відредагованою фотографією, що дозволить побачити всі внесені зміни, включно з допомогою ШІ.

Попрацювала компанія й над Dynamic Island, який було перероблено, щоб зробити місце для відображення ще більшої кількості додаткової інформації. Тепер він може показувати три дії в реальному часі одночасно, водночас продовжуючи підтримувати Face ID для безпечного розблокування моделей iPhone 18 Pro, автентифікації покупок, входу в програми тощо.

Яка вартість

iPhone 18 Pro коштує від $1199 за модель з 256 ГБ, на $100 більше, ніж iPhone 17 Pro, а також має версію аж з 2 ТБ сховища. Вартість iPhone 18 Pro Max розпочинається з $1299 за 256 ГБ.

Попередні продажі розпочинаються 12 вересня, а смартфони будуть доступні з 18 вересня у чорному, сірому, синьому і червоному кольорах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами