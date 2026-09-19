Знайти роботу й підписати трудовий договір через «Дію»: які зміни готують в «Обрії»

Міністерство економіки та довкілля України спільно з Google працює над цифровізацією державних сервісів і впровадженням штучного інтелекту в економіці. Один із головних проєктів — платформа ринку праці « Обрій ».

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Що зміниться в «Обрії»

До кінця 2026 року на платформі планують запустити повністю електронне працевлаштування через «Дію». Користувачі зможуть знайти роботу, обмінятися документами, підписати трудовий договір і передати необхідні дані до державних реєстрів онлайн.

«Обрій» також отримає Obrii ID — цифровий профіль людини з інформацією про її досвід, кваліфікацію та навички. Штучний інтелект використовуватиме ці дані для підбору вакансій і кар'єрних можливостей.

На платформі також планують запустити аналітику та прогнози щодо змін на ринку праці.

До середини 2027 року розробники хочуть додати допомогу з пошуком роботи, а також сервіси для навчання й перенавчання.



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Інші спільні проєкти

Мінекономіки та Google також планують розширити використання ШІ в українському бізнесі. Зокрема, йдеться про програму AI for Business, навчальні заходи та проєкти для промислових підприємств.

Окремо сторони працюють над цифровізацією державних послуг, зокрема єДозволу та сервісів для малого й середнього бізнесу.

Як ми повідомляли, Google інвестує $15 млрд в інфраструктуру ШІ у Фінляндії



