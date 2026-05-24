АМКУ дозволив Paramount купити Warner Bros

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії «Paramount Skydance Corporation» на опосередковане набуття (через компанію «Prince Sub Inc.» (м. Вілмінгтон, штат Делавер, Сполучені штати Америки)) контролю над компанією «Warner Bros. Discovery, Inc».

Передісторія

Як писав «Мінфін», у лютому 2026 року, компанія Warner Bros. Discovery офіційно погодилася на поглинання з боку медіахолдингу Paramount Skydance у рамках масштабної угоди вартістю $110 мільярдів. Це рішення ставить крапку у тривалому та напруженому процесі торгів, який завершився після того, як стрімінговий гігант Netflix відмовився від подальшої боротьби.

Що відомо про продаж Warner Bros?

Paramount Skydance, Comcast, та Netflix змагаються за придбання Warner Bros., причому Paramount хоче купити всю компанію, а Comcast та Netflix зацікавлені в кіно- та телебібліотеці. Netflix навіть пообіцяв випускати фільми студії в кінотеатрах, якщо їй вдасться купити Warner Bros