27 лютого 2026, 8:29

Netflix відмовляється від купівлі Warner Bros.: угоду з Paramount визнано вигіднішою

Стрімінговий гігант Netflix офіційно вийшов з угоди щодо придбання студійних та стрімінгових підрозділів Warner Bros. Discovery (WBD). Це сталося після того, як рада директорів WBD визнала оновлену пропозицію від Paramount Skydance більш привабливою для компанії. Про це повідомляє CNBC.

Стрімінговий гігант Netflix офіційно вийшов з угоди щодо придбання студійних та стрімінгових підрозділів Warner Bros.

Деталі нової пропозиції Paramount

Раніше цього тижня компанія Paramount підвищила ставку за повне поглинання WBD до 31 долара за акцію готівкою (попередній варіант складав 30 доларів). Цей крок перевершив попередню домовленість між WBD та Netflix, яка передбачала викуп лише студійного та стрімінгового бізнесу за ціною 27,75 долара за акцію. Окрім вищої ціни, нова пропозиція від Paramount охоплює всю компанію, включно з телевізійними мережами платного телебачення, такими як CNN, TBS та TNT.

Крім того, Paramount погодилася виплатити 2,8 мільярда доларів компенсації, яку WBD мала б сплатити Netflix через зрив попередньої угоди. Також нова пропозиція включає 7 мільярдів доларів штрафу на випадок, якщо майбутнє злиття буде заблоковане антимонопольними регуляторами.

Реакція ринку та позиція Netflix

Рада директорів WBD надавала Netflix чотири робочі дні, щоб внести зміни до своєї пропозиції та перебити ставку конкурентів. Проте Netflix відмовився від подальшої участі в ціновій війні. Після цієї новини акції стрімінгового сервісу на позабіржових торгах злетіли на 10%, папери Paramount зросли на 5%, тоді як акції Warner Bros. Discovery втратили 2%.

Генеральні директори Netflix Тед Сарандос та Грег Пітерс так прокоментували своє рішення: «Угода, про яку ми домовлялися, створила б цінність для акціонерів із чітким шляхом до схвалення регуляторами. Однак ми завжди були дисциплінованими, і за ціною, необхідною для відповідності останній пропозиції Paramount Skydance, угода більше не є фінансово привабливою, тому ми відмовляємося зрівняти ставку з пропозицією Paramount Skydance».

Вони також подякували керівництву WBD за чесний процес перемовин і додали: «Ми віримо, що були б сильними керівниками культових брендів Warner Bros., і що наша угода зміцнила б індустрію розваг, зберігши та створивши нові робочі місця у сфері виробництва в США. Але ця транзакція завжди була бажаною за правильну ціну».

Генеральний директор WBD Девід Заслав високо оцінив партнерство з Netflix під час попередніх переговорів, але наголосив на перспективах нової угоди.

«Netflix — чудова компанія, і протягом усього цього процесу Тед, Грег, Спенс і всі інші були для нас надзвичайними партнерами. Ми бажаємо їм успіхів у майбутньому, — заявив Заслав. — Щойно наша Рада директорів проголосує за ухвалення угоди про злиття з Paramount, це створить величезну цінність для наших акціонерів. Ми в захваті від потенціалу об'єднаної Paramount Skydance і Warner Bros. Discovery і не можемо дочекатися, щоб почати працювати разом, розповідаючи історії, які рухають світ».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Мінфін
Коментарі - 1

+
+30
neverice
neverice
27 лютого 2026, 8:42
#
Оце так поворот. Прощавай незалежність CNN. Олігархія в США набуває все більш фундаментальних ознак. Пішла активна зачистка медійного поля. І «хтось» не жаліє на це діло грошей.
