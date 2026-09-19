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19 вересня 2026, 15:48

Saudi Aramco скасовує поставки до Європи: де Orlen шукатиме альтернативну нафту

Європейські нафтопереробні заводи почали шукати альтернативні джерела нафти після того, як Saudi Aramco попередила частину клієнтів про припинення поставок у жовтні, — повідомляє Reuters. Причиною стало пошкодження саудівського нафтопроводу «Схід—Захід» унаслідок атаки безпілотників.

Європейські нафтопереробні заводи почали шукати альтернативні джерела нафти після того, як Saudi Aramco попередила частину клієнтів про припинення поставок у жовтні, — повідомляє Reuters.

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Щонайменше два європейські НПЗ отримали повідомлення, що наступного місяця не отримають нафту за контрактами Saudi Aramco. Компанія планує частково відновити роботу нафтопроводу найближчими днями, а повний ремонт може тривати до шести тижнів.

Orlen шукає нафту на інших ринках

Польська нафтова компанія Orlen, яка є одним із великих покупців саудівської нафти в Європі, вже почала шукати заміну цим поставкам.

За даними Reuters, із п’ятниці компанія провела понад 10 тендерів на закупівлю альтернативних обсягів нафти. Зокрема, Orlen уже забезпечила частину поставок із Північного моря. Але через перебої з постачанням ціни на окремі партії нафти зросли вище за $120 за барель.

Чи загрожує дефіцит українському ринку?

ORLEN важлива і для українського ринку пального. Польська компанія постачає в Україну бензин і дизель із нафтопереробних заводів у Польщі та Литві. У 2025 році обсяг таких поставок перевищив 2,2 млн тонн, а в липні 2026 року ORLEN імпортувала в Україну 137 тис. тонн дизельного пального. Тому перебої з постачанням нафти для її НПЗ можуть мати значення і для українського ринку, хоча компанія заявляє, що завдяки диверсифікації забезпечила потреби своїх заводів у сировині.


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Saudi Aramco шукає інші маршрути

Нафтопровід «Схід—Захід» транспортує нафту від родовищ на сході Саудівської Аравії до порту Янбу на узбережжі Червоного моря. Його використовують, щоб вивозити нафту в обхід Ормузької протоки.

Після пошкодження трубопроводу Saudi Aramco почала збільшувати поставки через альтернативні маршрути. Зокрема, компанія організовує перевалку нафти з судна на судно поблизу оманського порту Сухар.

Збої в роботі нафтопроводу посилюють ризики для європейських НПЗ, яким доводиться швидко шукати нових постачальників і конкурувати за доступні партії сировини.

Як ми писали, нафта перевищила $100 за барель, а дизель у США встановив історичний рекорд


Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
19 вересня 2026, 18:56
#
Ну що, європейчики, таки доведеться воювати власноруч.
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