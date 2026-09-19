У Німеччині вирішили зменшити податок на бензин і дизельне пальне. Також уряд планує встановити максимальні ціни на АЗС. Про це повідомило видання BILD.
Німеччина повертає знижку на пальне та готує максимальні ціни на АЗС
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Пальне подешевшає на 17 євроцентів
Із 1 жовтня енергетичний податок на пальне можуть знизити на 14 центів за літр. З урахуванням ПДВ ціни на заправках мають зменшитися приблизно на 17 центів.
Знижка діятиме до кінця 2026 року. На цю програму уряд і федеральні землі планують виділити близько €2,5 млрд.
Подібне зниження податку вже діяло в Німеччині у травні та червні.
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Ціни на пальне обмежать
До 1 січня 2027 року влада хоче запровадити максимальну ціну на бензин і дизель.
За даними BILD, німецький уряд розглядає механізм, який використовують у Бельгії та Люксембурзі. Там держава встановлює граничні ціни на пальне залежно від вартості нафти.
Як саме працюватиме така система в Німеччині, поки не вирішили.
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Коментарі - 2
ура дефіциту, товарищи.