Німеччина повертає знижку на пальне та готує максимальні ціни на АЗС

У Німеччині вирішили зменшити податок на бензин і дизельне пальне. Також уряд планує встановити максимальні ціни на АЗС. Про це повідомило видання BILD.



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Пальне подешевшає на 17 євроцентів

Із 1 жовтня енергетичний податок на пальне можуть знизити на 14 центів за літр. З урахуванням ПДВ ціни на заправках мають зменшитися приблизно на 17 центів.

Знижка діятиме до кінця 2026 року. На цю програму уряд і федеральні землі планують виділити близько €2,5 млрд.

Подібне зниження податку вже діяло в Німеччині у травні та червні.



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Ціни на пальне обмежать

До 1 січня 2027 року влада хоче запровадити максимальну ціну на бензин і дизель.

За даними BILD, німецький уряд розглядає механізм, який використовують у Бельгії та Люксембурзі. Там держава встановлює граничні ціни на пальне залежно від вартості нафти.

Як саме працюватиме така система в Німеччині, поки не вирішили.

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