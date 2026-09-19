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19 вересня 2026, 12:15

Німеччина повертає знижку на пальне та готує максимальні ціни на АЗС

У Німеччині вирішили зменшити податок на бензин і дизельне пальне. Також уряд планує встановити максимальні ціни на АЗС. Про це повідомило видання BILD.

У Німеччині вирішили зменшити податок на бензин і дизельне пальне.


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Пальне подешевшає на 17 євроцентів

Із 1 жовтня енергетичний податок на пальне можуть знизити на 14 центів за літр. З урахуванням ПДВ ціни на заправках мають зменшитися приблизно на 17 центів.

Знижка діятиме до кінця 2026 року. На цю програму уряд і федеральні землі планують виділити близько €2,5 млрд.

Подібне зниження податку вже діяло в Німеччині у травні та червні.


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Ціни на пальне обмежать

До 1 січня 2027 року влада хоче запровадити максимальну ціну на бензин і дизель.

За даними BILD, німецький уряд розглядає механізм, який використовують у Бельгії та Люксембурзі. Там держава встановлює граничні ціни на пальне залежно від вартості нафти.

Як саме працюватиме така система в Німеччині, поки не вирішили.

Як ми писали, бензин і дизель знову дорожчають: сім великих мереж підняли ціни


Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
19 вересня 2026, 12:49
#
Пхах, виходить це не ФРН поглинуло НДР, а навпаки .

ура дефіциту, товарищи.
+
0
lider2000
lider2000
19 вересня 2026, 15:21
#
Скажите спасибо старику Трампу.
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