Тарифи на комуналку з 1 вересня: скільки коштуватимуть світло, газ і вода

З 1 вересня тарифи на комунальні послуги для побутових споживачів залишаться на попередньому рівні. Уряд не ухвалював рішень про їхнє підвищення, тож розцінки на світло, газ і воду не зміняться. Про це повідомляють Факти ICTV .

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Скільки коштуватиме електроенергія

Базова вартість світла залишається на позначці 4,32 грн за кВт-год. Уряд продовжив дію цього тарифу для населення до 31 жовтня 2026 року.

У період із травня до кінця вересня для всіх побутових споживачів діє єдина ставка — 4,32 грн за кВт-год. Пільгова ціна для домогосподарств з електроопаленням (2,64 грн за кВт-год на перші 2000 кВт-год), яка діє лише в опалювальний сезон, знову почне застосовуватися з 1 жовтня.

Для власників двозонних лічильників діють такі розцінки:

день ( 07:00—23:00 ) — 4,32 грн/кВт-год;

) — 4,32 грн/кВт-год; ніч ( 23:00—07:00 ) — 2,16 грн/кВт-год.

Що з цінами на газ і воду

У вересні ціни на блакитне паливо також залишаться на попередньому рівні. Зафіксована ціна для клієнтів Нафтогазу України становить 7,96 грн за куб. м. Цей тариф діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Чинних споживачів перевели на нього автоматично, а нові клієнти можуть обрати його під час підключення.

Загалом річні пропозиції постачальників для населення варіюються від 7,96 до 9,99 грн за куб. м, а послугами Нафтогазу користується близько 98% українських родин — понад 12 млн домогосподарств.

Вартість холодного водопостачання та водовідведення переважно залишається на рівні лютого 2022 року. Єдиного тарифу на воду в країні немає: розцінки формуються окремо для кожного водоканалу та затверджуються НКРЕКП або місцевими органами влади залежно від постачальника й типу підключення будинку.

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Скільки платять кияни за воду

У столиці залишаються чинними діючі розцінки на послуги Київводоканалу — міська влада запевняє, що наразі перегляд або підвищення вартості для населення не планується. Загальна ціна за один кубометр становить 30,384 грн з ПДВ, з яких:

централізоване водопостачання — 16,164 грн за 1 куб. м;

централізоване водовідведення — 14,22 грн за 1 куб. м.

Окрім розрахунку за фактично спожитий обсяг, для киян з індивідуальними договорами передбачено щомісячний фіксований платіж. Граничний розмір абонплати у 2026 році становить 47,19 грн/місяць за водопостачання та стільки ж за водовідведення з ПДВ. Сумарно максимальна абонплата за обидві послуги сягає 94,38 грн на місяць.

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