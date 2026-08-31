Тарифи на комуналку з 1 вересня: скільки коштуватимуть світло, газ і вода

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 серпня 2026, 8:03

Тарифи на комуналку з 1 вересня: скільки коштуватимуть світло, газ і вода

З 1 вересня тарифи на комунальні послуги для побутових споживачів залишаться на попередньому рівні. Уряд не ухвалював рішень про їхнє підвищення, тож розцінки на світло, газ і воду не зміняться. Про це повідомляють Факти ICTV.

З 1 вересня тарифи на комунальні послуги для побутових споживачів залишаться на попередньому рівні.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки коштуватиме електроенергія

Базова вартість світла залишається на позначці 4,32 грн за кВт-год. Уряд продовжив дію цього тарифу для населення до 31 жовтня 2026 року.

У період із травня до кінця вересня для всіх побутових споживачів діє єдина ставка — 4,32 грн за кВт-год. Пільгова ціна для домогосподарств з електроопаленням (2,64 грн за кВт-год на перші 2000 кВт-год), яка діє лише в опалювальний сезон, знову почне застосовуватися з 1 жовтня.

Для власників двозонних лічильників діють такі розцінки:

  • день (07:00—23:00) — 4,32 грн/кВт-год;
  • ніч (23:00—07:00) — 2,16 грн/кВт-год.

Що з цінами на газ і воду

У вересні ціни на блакитне паливо також залишаться на попередньому рівні. Зафіксована ціна для клієнтів Нафтогазу України становить 7,96 грн за куб. м. Цей тариф діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Чинних споживачів перевели на нього автоматично, а нові клієнти можуть обрати його під час підключення.

Загалом річні пропозиції постачальників для населення варіюються від 7,96 до 9,99 грн за куб. м, а послугами Нафтогазу користується близько 98% українських родин — понад 12 млн домогосподарств.

Вартість холодного водопостачання та водовідведення переважно залишається на рівні лютого 2022 року. Єдиного тарифу на воду в країні немає: розцінки формуються окремо для кожного водоканалу та затверджуються НКРЕКП або місцевими органами влади залежно від постачальника й типу підключення будинку.

Читайте також: Тарифи на воду знову переглядають: у деяких містах кубометр коштуватиме понад 100 грн

Скільки платять кияни за воду

У столиці залишаються чинними діючі розцінки на послуги Київводоканалу — міська влада запевняє, що наразі перегляд або підвищення вартості для населення не планується. Загальна ціна за один кубометр становить 30,384 грн з ПДВ, з яких:

  • централізоване водопостачання — 16,164 грн за 1 куб. м;
  • централізоване водовідведення — 14,22 грн за 1 куб. м.

Окрім розрахунку за фактично спожитий обсяг, для киян з індивідуальними договорами передбачено щомісячний фіксований платіж. Граничний розмір абонплати у 2026 році становить 47,19 грн/місяць за водопостачання та стільки ж за водовідведення з ПДВ. Сумарно максимальна абонплата за обидві послуги сягає 94,38 грн на місяць.

Читайте також: Українцям перерахують платіжки за тепло: тариф розділять на дві частини

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає blefov и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами