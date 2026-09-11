Нафта перевищила $100 за барель, а дизель у США встановив історичний рекорд

Ціни на нафту знизилися 11 вересня на тлі повідомлень про можливі переговори щодо судноплавства через Ормузьку протоку, — повідомляє Reuters. Але залишаються більш ніж на 10% вищими, ніж тиждень тому.

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У п'ятницю ціна Brent була $105,98 за барель (-1,53%), а WTI — $101,12 за барель (-1,33%). Напередодні обидві марки подорожчали більш ніж на 6%.

У четвер через Ормузьку протоку пройшли 7 суден проти 11 днем раніше. Середній показник за попередні 10 днів становив 15 суден.

До початку війни з Іраном через протоку проходила приблизно п’ята частина світових добових поставок нафти та скрапленого природного газу.



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Дизель у США встановив рекорд

На цьому фоні середня ціна дизельного пального у США вперше перевищила $6 за галон, за даними GasBuddy.

На ціни впливають перебої з поставками нафти через війну з Іраном та атаки на російські нафтопереробні заводи.

З 12 вересня Китай також підвищить граничні роздрібні ціни: