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19 вересня 2026, 11:37

США погодили масштабний пакет для посилення української ППО: сума угоди — $2,68 млрд

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння, обладнання та супутніх послуг для розвитку й модернізації протиповітряної оборони. Орієнтовна вартість угоди становить $2,68 млрд.

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння, обладнання та супутніх послуг для розвитку й модернізації протиповітряної оборони.

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Фінансування планують забезпечити за рахунок внесків європейських партнерів і коштів американського Foreign Military Financing (FMF), виділених попередньою адміністрацією США. Ці кошти мають бути зараховані як внесок США до Фонду відновлення України за механізмом компенсації у співвідношенні 1:1.

Що може отримати Україна

Україна запросила широкий перелік обладнання та послуг, зокрема:

  • ракети для систем протиповітряної оборони;

  • системи керованих ракет із розширеною дальністю;

  • мобільні пускові установки та комплекти для їхньої модернізації;

  • радари для протидії безпілотникам;

  • причепи з телескопічними щоглами;

  • запасні частини, програмне забезпечення та технічну документацію;

  • транспортні послуги;

  • інженерну, технічну й логістичну підтримку з боку уряду США та підрядників.


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У Держдепартаменті зазначили, що потенційна угода має посилити спроможності України протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також виконувати завдання із самооборони та регіональної безпеки.

Водночас схвалення Держдепартаменту є дозволом на можливий продаж, а не підтвердженням укладення остаточної угоди чи фактичного постачання озброєння.


Як ми повідомляли, ЄС перерахував Україні €3,3 млрд на ракети та дрони: деталі нового траншу

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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