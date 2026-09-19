США погодили масштабний пакет для посилення української ППО: сума угоди — $2,68 млрд

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння, обладнання та супутніх послуг для розвитку й модернізації протиповітряної оборони. Орієнтовна вартість угоди становить $2,68 млрд.

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Фінансування планують забезпечити за рахунок внесків європейських партнерів і коштів американського Foreign Military Financing (FMF), виділених попередньою адміністрацією США. Ці кошти мають бути зараховані як внесок США до Фонду відновлення України за механізмом компенсації у співвідношенні 1:1.

Що може отримати Україна

Україна запросила широкий перелік обладнання та послуг, зокрема:

ракети для систем протиповітряної оборони;

системи керованих ракет із розширеною дальністю;

мобільні пускові установки та комплекти для їхньої модернізації;

радари для протидії безпілотникам;

причепи з телескопічними щоглами;

запасні частини, програмне забезпечення та технічну документацію;

транспортні послуги;

інженерну, технічну й логістичну підтримку з боку уряду США та підрядників.



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У Держдепартаменті зазначили, що потенційна угода має посилити спроможності України протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також виконувати завдання із самооборони та регіональної безпеки.

Водночас схвалення Держдепартаменту є дозволом на можливий продаж, а не підтвердженням укладення остаточної угоди чи фактичного постачання озброєння.



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