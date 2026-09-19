Реальний ВВП України у II кварталі 2026 року зріс лише на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас низка ключових секторів економіки продемонструвала спад. Про це, посилаючись на свіжі дані Національного банку України, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Економіка України майже зупинилася: які сектори втратили найбільше у II кварталі
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Які галузі скоротилися найбільше
Найбільше падіння зафіксовано в таких секторах:
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освіта — -11,1%;
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енергетика — -10,8%;
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будівництво — -10,6%;
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транспорт — -6,4%;
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сільське господарство — -3,5%.
Енергетика
Випуск в енергетичному секторі скоротився на 10,8%. Водночас у II кварталі ситуація з електропостачанням була кращою, що підтримало промисловість.
За оцінкою НБУ, енергетика продовжує відчувати наслідки масштабних пошкоджень теплової генерації.
Будівництво
Будівельна галузь скоротилася на 10,6%. Падіння відбулося попри збільшення капітальних видатків державного бюджету на 22%.
Серед причин НБУ називає високу базу порівняння минулого року, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також зміну структури попиту через війну та проблеми в енергетиці.
Транспорт
Транспортний сектор просів на 6,4%. Негативна динаміка посилилася через російські атаки на логістичну та транспортну інфраструктуру, зокрема залізничні вузли й порти.
Вантажні перевезення при цьому продовжили скорочуватися.
Сільське господарство
У сільському господарстві зафіксовано спад на 3,5%. На результат вплинули складна ситуація в окремих напрямках тваринництва та повільніший, ніж роком раніше, перебіг жнив.
Освіта
Найбільше падіння серед названих секторів припало на освіту — 11,1%. Водночас, за словами Василевської-Смаглюк, НБУ окремо не пояснює причини такого скорочення. Депутатка пов’язує його насамперед із демографічними змінами та міграцією.
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Що підтримало економіку
Попри падіння окремих галузей, головним драйвером зростання ВВП залишалося споживання домогосподарств.
У II кварталі воно збільшилося на 6,9% і забезпечило +4,6 відсоткового пункту до загальної зміни ВВП.
У результаті економіка України за квартал зросла лише на 0,4% рік до року, що свідчить про слабку загальну динаміку на тлі скорочення виробництва в низці ключових секторів.
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