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19 вересня 2026, 9:00

Економіка України майже зупинилася: які сектори втратили найбільше у II кварталі

Реальний ВВП України у II кварталі 2026 року зріс лише на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас низка ключових секторів економіки продемонструвала спад. Про це, посилаючись на свіжі дані Національного банку України, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Реальний ВВП України у II кварталі 2026 року зріс лише на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Які галузі скоротилися найбільше

Найбільше падіння зафіксовано в таких секторах:

  • освіта — -11,1%;

  • енергетика — -10,8%;

  • будівництво — -10,6%;

  • транспорт — -6,4%;

  • сільське господарство — -3,5%.

Енергетика

Випуск в енергетичному секторі скоротився на 10,8%. Водночас у II кварталі ситуація з електропостачанням була кращою, що підтримало промисловість.

За оцінкою НБУ, енергетика продовжує відчувати наслідки масштабних пошкоджень теплової генерації.

Будівництво

Будівельна галузь скоротилася на 10,6%. Падіння відбулося попри збільшення капітальних видатків державного бюджету на 22%.

Серед причин НБУ називає високу базу порівняння минулого року, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також зміну структури попиту через війну та проблеми в енергетиці.

Транспорт

Транспортний сектор просів на 6,4%. Негативна динаміка посилилася через російські атаки на логістичну та транспортну інфраструктуру, зокрема залізничні вузли й порти.

Вантажні перевезення при цьому продовжили скорочуватися.

Сільське господарство

У сільському господарстві зафіксовано спад на 3,5%. На результат вплинули складна ситуація в окремих напрямках тваринництва та повільніший, ніж роком раніше, перебіг жнив.

Освіта

Найбільше падіння серед названих секторів припало на освіту — 11,1%. Водночас, за словами Василевської-Смаглюк, НБУ окремо не пояснює причини такого скорочення. Депутатка пов’язує його насамперед із демографічними змінами та міграцією.


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Що підтримало економіку

Попри падіння окремих галузей, головним драйвером зростання ВВП залишалося споживання домогосподарств.

У II кварталі воно збільшилося на 6,9% і забезпечило +4,6 відсоткового пункту до загальної зміни ВВП.

У результаті економіка України за квартал зросла лише на 0,4% рік до року, що свідчить про слабку загальну динаміку на тлі скорочення виробництва в низці ключових секторів.


Як ми писали, долар за 45,10 та нові спреди: із якими цінниками відкриються обмінники цими вихідними

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
19 вересня 2026, 9:48
#
Значит будут драть три шкуры с оставшихся
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