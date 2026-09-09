Ірак хоче збільшити квоту ОПЕК+ до 6 млн барелів на добу

За даними Bloomberg Ірак звернувся до керівництва ОПЕК+ із пропозицією встановити для нього базовий рівень видобутку нафти у 6 млн барелів на добу. Саме від цього показника можуть розраховуватися майбутні виробничі квоти країни.

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з переговорами. ОПЕК+ зараз проводить оцінку виробничих потужностей учасників, яка має стати основою для визначення квот на 2027 рік. Очікується, що відповідний аудит завершиться наприкінці вересня.

Запит Іраку значно перевищує його нинішній фактичний видобуток. У серпні країна виробляла близько 3,37 млн барелів на добу проти 2,77 млн у липні.

Водночас Багдад розраховує суттєво наростити виробництво в найближчі роки. У серпні прем'єр-міністр Іраку заявив про плани довести видобуток до 8−10 млн барелів на добу протягом шести років. До початку війни країна видобувала близько 4 млн барелів на добу.

Ормуз обмежив експорт

Ірак намагається збільшити квоту на тлі серйозних проблем із експортом через війну на Близькому Сході. Перекриття Ормузької протоки, через яку традиційно проходила значна частина іракських поставок, різко ускладнило продаж нафти.

Втім, у серпні експорт Іраку відновився приблизно до 2,34 млн барелів на добу проти лише 1,35 млн у липні. Іран дозволив танкерам з іракською нафтою проходити через протоку, що допомогло частково відновити поставки.

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Щоб залучити покупців в умовах високих транспортних та геополітичних ризиків, Іраку довелося пропонувати значні знижки на свою нафту.

Тепер Багдад прагне закріпити вищу виробничу базу в системі ОПЕК+. Якщо організація погодиться на рівень 6 млн барелів на добу, це створить для Іраку значно більший простір для майбутнього збільшення видобутку.

Водночас остаточні параметри квот на 2027 рік ще не визначені. ОПЕК+ завершила черговий етап скорочення поставок, а тепер основна увага перемістилася на перегляд виробничих потужностей країн-учасниць і нові базові рівні.