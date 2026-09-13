Долар може піти до 45 грн: аналітик назвав межу, за якою курс прискориться

На міжбанківському валютному ринку наступного тижня очікуваний діапазон долара становитиме 44,50−44,85 грн. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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На що звертати увагу

За словами аналітика, головним орієнтиром залишається верхня межа прогнозного діапазону.

Якщо курс долара на міжбанку проб'є рівень 44,85 грн, це може відкрити шлях до позначки 45 грн за долар і вище.

Що буде з готівковим доларом

На готівковому ринку очікуваний діапазон долара становить 44,75−45,25 грн.

Це означає, що готівковий ринок і надалі може утримуватися поблизу психологічної позначки 45 грн.

Прогноз по євро

Для готівкового євро ймовірною залишається корекція.

Серед факторів — зростання ризику підвищення ставки Федеральної резервної системи США цього тижня, можлива корекція пари EUR/USD, а також позиція Національного банку України.

Очікуваний діапазон готівкового євро — 51,5−52,5 грн.