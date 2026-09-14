Приватні покупці обрали RAV4, а компанії — Duster: топ-5 найпопулярніших авто серпня

Як повідомляє Укравтопром, у серпні український автопарк поповнили близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Більшість покупок припала на приватних клієнтів — 65%, тоді як юридичні особи придбали 35% машин.

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Водночас попит у двох сегментах авторинку скоротився порівняно із серпнем 2025 року. Продажі нових легковиків приватним покупцям зменшилися на 33%, а корпоративним клієнтам — на 12%.

Що купували приватні клієнти

Найбільшим попитом серед приватних покупців користувалася Toyota RAV4 — у серпні продали 375 автомобілів цієї моделі.

До п’ятірки лідерів також увійшли:

Hyundai Tucson — 162 авто;

Toyota Camry — 116;

BYD Sea Lion 06 — 114;

Mazda CX-5 — 112.



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Які авто обирали компанії

У корпоративному сегменті перше місце посів Renault Duster — 201 автомобіль. Майже стільки ж компанії придбали Skoda Octavia — 197 авто.

Далі в рейтингу:

Toyota Yaris Cross — 100 авто;

Skoda Kodiaq — 80;

Toyota RAV4 — 70.

Таким чином, Toyota RAV4 стала єдиною моделлю, яка увійшла до топ-5 одночасно серед приватних і корпоративних покупців, хоча лідери цих сегментів відрізнялися.