Як повідомляє Укравтопром, у серпні український автопарк поповнили близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Більшість покупок припала на приватних клієнтів — 65%, тоді як юридичні особи придбали 35% машин.
Приватні покупці обрали RAV4, а компанії — Duster: топ-5 найпопулярніших авто серпня
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Водночас попит у двох сегментах авторинку скоротився порівняно із серпнем 2025 року. Продажі нових легковиків приватним покупцям зменшилися на 33%, а корпоративним клієнтам — на 12%.
Що купували приватні клієнти
Найбільшим попитом серед приватних покупців користувалася Toyota RAV4 — у серпні продали 375 автомобілів цієї моделі.
До п’ятірки лідерів також увійшли:
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Hyundai Tucson — 162 авто;
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Toyota Camry — 116;
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BYD Sea Lion 06 — 114;
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Mazda CX-5 — 112.
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Які авто обирали компанії
У корпоративному сегменті перше місце посів Renault Duster — 201 автомобіль. Майже стільки ж компанії придбали Skoda Octavia — 197 авто.
Далі в рейтингу:
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Toyota Yaris Cross — 100 авто;
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Skoda Kodiaq — 80;
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Toyota RAV4 — 70.
Таким чином, Toyota RAV4 стала єдиною моделлю, яка увійшла до топ-5 одночасно серед приватних і корпоративних покупців, хоча лідери цих сегментів відрізнялися.
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