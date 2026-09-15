Бензин і дизель знову дорожчають: сім великих мереж підняли ціни

Українські мережі АЗС почали підвищувати ціни на бензин і дизельне пальне на тлі нового стрибка світових цін на нафту. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у свойому ТГ-каналі.

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15 вересня вартість Brent зросла ще на 1,3% — до $107,05 за барель, а американська WTI подорожчала на 1,5% — до $102,92. Ринок реагує на ризики перебоїв із постачанням після атак на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії та зупинки трубопроводу «Схід—Захід».



Ціни зростають щоденно



За даними моніторингу «НафтоРинку», цього ранку ціни підвищили сім із восьми найбільших мереж в Україні. Найбільше подорожчали бензин і дизель: OKKO підняла ціни на бензин одразу на 2 грн/л, WOG, UKRNAFTA та AMIC — на 1 грн/л. UPG збільшила вартість дизельного пального до 1,36 грн/л.

Середня ціна бензину А-95 у міській вибірці вже становить 86,74 грн/л, а дизельного пального — 97,36 грн/л.



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Водночас преміальний дизель на SOCAR наблизився до позначки 100 грн/л. «НафтоРинок» зафіксував ціну в 100 грн ще 12 вересня. Станом на 15 вересня на сайті мережі літр такого пального коштує 99,90 грн.



З більш докладною інформацієй про динаміку цін на паливному ринку України, у тому числі за регіонами, можна ознайомитись у профільному індексі «Мінфіну» — «Ціни на паливо на заправках України».