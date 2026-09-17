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17 вересня 2026, 11:52

Нафта дешевшає після стрибка вище $108: Саудівська Аравія змінює маршрути експорту

Як повідомляє OilPrice.com, світові ціни на нафту продовжили знижуватися після того, як Саудівська Аравія заявила про намір збільшити експорт через порти Оманської затоки на період ремонту нафтопроводу Схід—Захід. Це послабило побоювання трейдерів щодо перебоїв із постачанням сировини на світовий ринок.

Як повідомляє OilPrice.com, світові ціни на нафту продовжили знижуватися після того, як Саудівська Аравія заявила про намір збільшити експорт через порти Оманської затоки на період ремонту нафтопроводу Схід—Захід.

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Станом на момент підготовки матеріалу ціна нафти марки Brent становила $105,89 за барель, а американської West Texas Intermediate (WTI) — $102,39 за барель.

На початку тижня котирування нафти різко зросли: Brent ненадовго перевищувала $108, а WTI — $103 за барель. Причиною стрибка стали повідомлення про атаки єменських хуситів на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії.

Зокрема, було пошкоджено нафтопровід Схід—Захід, яким сировину транспортували до порту Янбу на узбережжі Червоного моря. Звідти нафту відправляли на міжнародні ринки.

Саудівська Аравія перенаправляє експорт нафти

Після зупинки роботи нафтопроводу учасники ринку почали побоюватися дефіциту сировини та нових перебоїв із постачанням. Додатковий тиск на ринок спричинили повідомлення про те, що Saudi Aramco скасувала кілька поставок нафти європейським покупцям у вересні.

За даними аналітичної компанії Kpler, запаси нафти в сховищах порту Янбу скоротилися майже з 21 млн барелів у липні до менш ніж 15 млн барелів. За нинішніх темпів експорту — близько 3,5 млн барелів на день — цього обсягу може вистачити лише на кілька днів.

Щоб зменшити ризики для експорту, Саудівська Аравія планує збільшити відвантаження нафти через порти Перської затоки. За повідомленнями, Saudi Aramco також розглядає перевалку нафти з одного судна на інше в Оманській затоці, що дасть змогу уникати Ормузької протоки.

Читайте також: Brent злетів вище $105 на тлі скорочення видобутку ОПЕК

Ормузька протока залишається проблемною ділянкою

Ситуація з безпекою судноплавства в Ормузькій протоці залишається напруженою. Остання атака на судно в цьому районі сталася лише кілька днів тому, через що інтенсивність танкерних перевезень залишається на низькому рівні.

На цьому тлі рішення Саудівської Аравії змінити маршрути експорту дещо заспокоїло трейдерів. Однак ризики для глобальних поставок нафти з регіону Перської затоки зберігаються.

Як ми писали, ОАЕ з 1 травня вийшли з ОПЕК та ОПЕК+: що буде з цінами на нафту

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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