Витік даних Revolut переріс у шантаж: хакери почали публікувати інформацію клієнтів

Витік конфіденційної інформації клієнтів британського фінтех-сервісу Revolut перейшов у нову стадію. Як повідомляє Blockonomi, зловмисники почали публікувати дані окремих користувачів і погрожують оприлюднювати нові масиви інформації, якщо компанія не виконає їхні вимоги.

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Водночас у Revolut запевняють, що кошти клієнтів та внутрішні системи компанії не були скомпрометовані. Дані потрапили до зловмисників внаслідок іншої схеми — вони видали себе за представників державної установи та домоглися передачі інформації про користувачів.

Які дані могли опинитися у зловмисників

За повідомленнями постраждалих користувачів, йдеться не лише про імена чи електронні адреси. Серед потенційно скомпрометованої інформації:

ім'я, дата народження та професія;

домашня й електронна адреси, номер телефону;

копії паспортів і водійських посвідчень;

фотографії, які використовувалися для підтвердження особи;

банківські виписки та IBAN;

інформація про виведення коштів;

історія фінансових операцій, зокрема транзакції з Bitcoin.

Водночас Revolut заявляє, що біометричні дані для розпізнавання обличчя не постраждали. Компанія також наголошує: доступу до коштів клієнтів або основних внутрішніх систем не отримали.

Чиї дані вже оприлюднили

Зловмисники вже перейшли від погроз до публікації окремих документів. У відкритих повідомленнях згадуються професійний тенісист Олександр Шевченко та Фелікс Рьомер, керівник криптоігрової платформи Gamdom/Skinscom.

Однак це не означає, що саме ці люди є єдиними постраждалими. Revolut поки не назвав точну кількість клієнтів, яких зачепив інцидент. Компанія лише повідомляє про обмежене число користувачів і заявляє, що безпосередньо поінформувала тих, чиї дані могли бути скомпрометовані.



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Зловмисники вимагають гроші

Після публікації перших документів витік набув ознак вимагання. Автори атаки заявляють, що можуть щодня оприлюднювати нові дані клієнтів, якщо Revolut не погодиться на їхні умови.

Це створює додаткові ризики навіть для тих користувачів, чиї рахунки безпосередньо не були зламані. Поєднання паспортних даних, адреси проживання та фінансової інформації може використовуватися для фішингу, крадіжки особи або цілеспрямованого шахрайства.

Окрему небезпеку становлять дані про криптовалютні операції. Якщо історію Bitcoin-транзакцій можна пов'язати з конкретною людиною, зловмисники можуть отримати значно детальніший профіль її фінансової активності.