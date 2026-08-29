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29 серпня 2026, 11:59

Найбільші економіки світу у 2030 році: хто увійде до топ-10

До 2030 року світова економіка може перевищити 150 трильйонів доларів. Найбільші позиції збережуть США та Китай, а Німеччина й Індія майже зрівняються у боротьбі за третє місце. Про це йдеться в матеріалі Visual Capitalist, підготовленому на основі прогнозів Міжнародного валютного фонду.

До 2030 року світова економіка може перевищити 150 трильйонів доларів.

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Як зміниться номінальний ВВП

За оцінками, номінальний ВВП світової економіки у 2030 році становитиме близько 150,3 трильйона доларів. Порівняно з 2026 роком світовий показник має зрости майже на 25 трильйонів доларів.

США залишаться найбільшою економікою планети. Їхній ВВП прогнозують на рівні 37,7 трильйона доларів, що становитиме приблизно чверть світової економіки.

Китай збереже друге місце з показником близько 26 трильйонів доларів. Саме китайська економіка, за прогнозом, додаватиме обсяги найшвидше серед трьох найбільших економік.

Найцікавішою стане боротьба за третю позицію. Німеччині прогнозують ВВП у 6,178 трильйона доларів, а Індії — 6,173 трильйона. Різниця між країнами становитиме лише близько 5 мільярдів доларів.

Якщо нинішні темпи зростання Індії збережуться, країна може випередити Німеччину за номінальним ВВП. Водночас уже зараз за паритетом купівельної спроможності індійська економіка значно більша за німецьку.

П’яте місце у прогнозованому рейтингу посідатиме Велика Британія — близько 5,1 трильйона доларів. Японія буде шостою з показником приблизно 5 трильйонів доларів.

Далі розташуються Франція з 4 трильйонами доларів, Бразилія з 3,2 трильйона, Італія з 3 трильйонами та Канада з 3 трильйонами доларів.

Росія, за прогнозом, залишиться серед найбільших економік світу, але її показник становитиме близько 2,6 трильйона доларів. При цьому рф належить до небагатьох великих економік, для яких у період із 2026 до 2030 року прогнозують скорочення.

Найбільше зростання очікується в Азії. До 2030 року країни Азії та Близького Сходу разом можуть виробляти товарів і послуг на 55,7 трильйона доларів — понад третину світової економіки.

Після Китаю та Індії найбільшою економікою регіону залишатиметься Японія. За нею розташуються Південна Корея з ВВП близько 2,3 трильйона доларів та Індонезія з 2,1 трильйона.

Японія при цьому продовжить відчувати наслідки тривалої економічної стагнації. Країна свого часу була другою економікою світу, але у 2010 році поступилася Китаю, а у 2024 році — Німеччині.

Сукупний ВВП Європи у 2030 році прогнозують на рівні близько 37 трильйонів доларів. Економіка континенту буде розподілена між країнами більш рівномірно, ніж у Північній та Південній Америці, де значна частина економічного потенціалу припадає на одну державу.

Сукупний номінальний ВВП країн Європейського Союзу може становити 26,5 трильйона доларів. Найбільшими економіками ЄС залишаться Німеччина, Франція та Італія.

Велика Британія, яка не входить до ЄС, збереже статус найбільшої економіки Європи за межами об'єднання. Друге місце серед таких країн займатиме Росія.

Прогнози стосуються саме номінального ВВП, тобто обсягу економіки, перерахованого за поточними ринковими курсами. Через це рейтинг може суттєво відрізнятися від розподілу країн за ВВП із урахуванням паритету купівельної спроможності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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