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18 вересня 2026, 20:00

Топ-5 новин за п'ятницю: €3,3 млрд на ракети та дрони, «Карпатська вісімка» і нові правила стягнення боргів за мікрокредитами

Україна отримала черговий транш у розмірі €3,3 млрд від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Про надходження фінансування повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і безпілотників.

ЄС перерахував Україні €3,3 млрд на ракети та дрони: деталі нового траншу


Україна та сім країн запускають Carpathian 8: у Буковелі обговорять спільні інвестиції та проєкти

Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Австрія та Сербія започатковують нову регіональну ініціативу Carpathian 8 (C8). Установчий саміт проходить 18−20 вересня у Буковелі.


Уряд змінив правила роботи потягів під час тривоги: що буде при жовтому та червоному рівнях

Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи залізничного транспорту та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Рішення має визначити порядок руху поїздів, посадки пасажирів і роботи вокзалів під час небезпеки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Мільярд в одні руки та гроші за знищені фури: Кабмін переписав правила виплат для бізнесу

Уряд ухвалив два рішення з нового пакета підтримки бізнесу, над яким останні місяці працювало Міністерство економіки та довкілля. Про результати роботи повідомив заступник міністра Єгор Перелигін, який координує, зокрема, напрям фінансової політики та страхування воєнних ризиків.


Верховний Суд змінив правила стягнення захмарних відсотків за мікрокредитами

Верховний Суд кардинально оновив судову практику у спорах між фінансовими установами та боржниками. Суддям дозволили автоматично зрізати приховані відсотки через двозначність угод, але водночас заборонили зменшувати борги з власної ініціативи лише через їхню «несправедливість».

Джерело: Мінфін
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