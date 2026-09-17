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17 вересня 2026, 10:10

Вантажівки без кабіни виходять на дороги Європи: у Німеччині стартували регулярні рейси

У Німеччині вперше дозволили регулярну експлуатацію безкабінної автономної вантажівки на дорогах загального користування. Про це повідомив «Укравторпром». Транспортний засіб розробила шведська компанія Einride у співпраці з німецькою торговельною мережею Lidl.

У Німеччині вперше дозволили регулярну експлуатацію безкабінної автономної вантажівки на дорогах загального користування.

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Вантажівка четвертого рівня автономності (SAE Level 4) щодня перевозить товари між логістичним центром Lidl і магазином у Німеччині. На борту немає ані водія, ані оператора безпеки. Проєкт отримав відповідний дозвіл Федерального управління автомобільного транспорту Німеччини (KBA).

Einride та Lidl планують розширити маршрут і створити мережу автономних доставок із кількома зупинками. Компанії розраховують, що технологія допоможе компенсувати дефіцит професійних водіїв, підвищити стабільність постачань і скоротити операційні витрати.

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Автономне водіння замінює водіїв


Розвиток безкабінних вантажівок активізувався у другій половині 2010-х років. Зокрема, у 2017 році Einride представила прототип T-Pod, а у 2019-му її автономна вантажівка почала виконувати щоденні перевезення на обмеженій ділянці дороги у Швеції. Відтоді компанії поступово переходять від тестових проєктів до комерційного використання технології.


Водночас, компанія Tesla переходить від демонстрації безпілотного Cybercab до його практичного впровадження. У четвер компанія планує провести в Остіні, штат Техас, спеціальний захід, присвячений роботаксі. При цьому випробування автономних автомобілів уже тривають на дорогах загального користування.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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