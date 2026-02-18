Відправити документи чи посилки до 30 кг з США в Україну можна швидко з понад 6000 партнерських пунктів UPS Store, розташованих по всій країні. Обрати найближчу точку сервісу можна на сайті чи в мобільному застосунку Нової пошти.
18 лютого 2026, 12:18
Нова пошта запрацювала в Америці: доставка в Україну — від 7 днів
Америка стала 17-ою країною за межами України, де запрацювала Нова пошта. Термін доставки в Україну — від 7-ми днів.
Як відправити Новою поштою посилку з США
- Зареєструйтесь на сайті і отримайте 15% знижку на доставку
- Створіть міжнародне відправлення онлайн через мобільний застосунок або сайт
- Здійсніть оплату зручним для вас способом
- Отримайте унікальний QR-код
- Запакуйте відправлення і принесіть в UPS Store
- Покажіть оператору QR-код і передайте посилку.
Важливо зауважити, страхування включено у вартість для посилок до 150 доларів. Для відправлень понад 150 доларів передбачена мінімальна комісія 0,5 %. У випадку форс-мажора, компанія поверне відправнику оціночну вартість відправлення в повному обсязі.
Вартість доставки з США в Україну складає:
- документи та посилки до 1 кг — $25
- посилки до 2 кг — $30
- посилки до 5 кг — $50
- посилки до 10 кг — $80
- посилки до 20 кг — $150
- посилки до 30 кг- $200
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1