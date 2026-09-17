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17 вересня 2026, 11:07

Попит на китайські автомобілі в Україні впав на 56%: які моделі купували найчастіше

У серпні 2026 року українці придбали 1075 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це на 56% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє «Укравтопром».

У серпні 2026 року українці придбали 1075 легкових автомобілів, ввезених із Китаю.

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Найбільше скоротився попит на нові автомобілі китайського походження. За місяць українці придбали 790 нових машин, що на 61% менше, ніж у серпні 2025 року. Продажі вживаних авто з КНР знизилися на 28% — до 285 одиниць.

Більшість китайських авто — електромобілі

Попри загальне падіння імпорту, електромобілі залишаються основною категорією серед автомобілів китайського походження. У серпні на них припало 57% усіх придбаних машин.

Серед нових автомобілів найбільшим попитом користувалися:

  • BYD Sea Lion 06 — 132 авто;

  • ZEEKR 001 — 46;

  • ZEEKR 7X — 44;

  • MG 4 — 36;

  • MG HS — 35.

Які вживані моделі обирали українці

У сегменті вживаних автомобілів лідерами продажів стали такі моделі:

  • BYD Song L — 29 авто;

  • ZEEKR 7X — 28;

  • BYD Sea Lion 05 — 18;

  • BYD Sea Lion 06 — 16;

  • ZEEKR 001 — 14.


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Таким чином, у серпні український ринок продемонстрував помітне скорочення попиту на автомобілі з Китаю. Найсильніше знизилися продажі нових машин, тоді як частка електромобілів серед китайського імпорту залишилася значною.


Водночас, у серпні українці придбали майже 4,7 тис. вживаних легковиків, ввезених зі США. Це на 8% менше, ніж у серпні 2025 року.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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