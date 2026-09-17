У серпні 2026 року українці придбали 1075 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це на 56% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє «Укравтопром».
Попит на китайські автомобілі в Україні впав на 56%: які моделі купували найчастіше
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Найбільше скоротився попит на нові автомобілі китайського походження. За місяць українці придбали 790 нових машин, що на 61% менше, ніж у серпні 2025 року. Продажі вживаних авто з КНР знизилися на 28% — до 285 одиниць.
Більшість китайських авто — електромобілі
Попри загальне падіння імпорту, електромобілі залишаються основною категорією серед автомобілів китайського походження. У серпні на них припало 57% усіх придбаних машин.
Серед нових автомобілів найбільшим попитом користувалися:
-
BYD Sea Lion 06 — 132 авто;
-
ZEEKR 001 — 46;
-
ZEEKR 7X — 44;
-
MG 4 — 36;
-
MG HS — 35.
Які вживані моделі обирали українці
У сегменті вживаних автомобілів лідерами продажів стали такі моделі:
-
BYD Song L — 29 авто;
-
ZEEKR 7X — 28;
-
BYD Sea Lion 05 — 18;
-
BYD Sea Lion 06 — 16;
-
ZEEKR 001 — 14.
Читайте також: Укравтопром назвав найпопулярніші нові авто серед українців та бізнесу
Таким чином, у серпні український ринок продемонстрував помітне скорочення попиту на автомобілі з Китаю. Найсильніше знизилися продажі нових машин, тоді як частка електромобілів серед китайського імпорту залишилася значною.
Водночас, у серпні українці придбали майже 4,7 тис. вживаних легковиків, ввезених зі США. Це на 8% менше, ніж у серпні 2025 року.
Коментарі