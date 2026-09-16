Пенсії підвищать із 1 березня 2027 року: кого охопить індексація

У 2027 році щорічна індексація пенсій має відбутися з 1 березня та охопити майже 10 млн пенсіонерів. Кошти на це вже передбачені у проєкті Державного бюджету на 2027 рік. Про це в телеграм-каналі пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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На скільки зростуть пенсії

Конкретний розмір підвищення поки не визначений. У бюджетних документах наразі немає ані коефіцієнта індексації, ані конкретних сум доплат.

Коефіцієнт стане відомий пізніше, після того як Кабінет Міністрів затвердить його з урахуванням:

рівня інфляції;

зростання середньої зарплати, з якої сплачено єдиний соціальний внесок.

Саме від цих показників залежатиме фактичний розмір підвищення пенсій.

Чи скасовує бюджет індексацію пенсій

Ні. Передбачене проєктом бюджету обнулення індексації доходів із січня 2027 року не скасовує березневу індексацію пенсій.

Це два різні механізми. Індексація пенсій проводиться за окремими правилами та має відбутися з 1 березня.

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Що це означає

Майже 10 млн пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення виплат навесні 2027 року, однак точний розмір доплати стане відомий лише після затвердження урядом коефіцієнта індексації.

Тому на цьому етапі можна говорити лише про сам факт запланованої індексації, але не про конкретний відсоток чи суму підвищення.