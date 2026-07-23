Де в Україні найчастіше купують електромобілі: регіони-лідери та бестселери

У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 15 221 автомобіль на електротязі. Найбільше реєстрацій електромобілів зафіксували у Львівській області, Києві, Київській, Волинській та Дніпропетровській областях, повідомляє «Укравтопром».

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Лідером стала Львівщина, де з січня по червень зареєстрували 2098 електромобілів. При цьому 93% з них були вживаними.

На другому місці — Київ із 1632 реєстраціями. У столиці частка вживаних електромобілів була помітно нижчою — 57%.

Де зареєстрували найбільше електромобілів

До п’ятірки регіонів-лідерів увійшли:

Львівська область — 2098 авто, з них 93% вживані;

Київ — 1632 авто, з них 57% вживані;

Київська область — 1234 авто, з них 73% вживані;

Волинська область — 1043 авто, з них 97% вживані;

Дніпропетровська область — 1006 авто, з них 73% вживані.

Які нові електромобілі купували найчастіше

У сегменті нових електромобілів на найбільших регіональних ринках лідирували моделі BYD.

BYD Leopard 3 став бестселером серед нових електромобілів у Києві, Дніпропетровській області та на Волині.

BYD Sea Lion 06 EV очолив продажі нових електрокарів у Львівській та Київській областях.

Лідери серед вживаних електрокарів

У сегменті імпортованих вживаних електромобілів найчастіше лідирувала Tesla Model Y. Вона стала бестселером у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

На Волині перше місце серед вживаних електромобілів посів Nissan Leaf.

Такий розподіл добре показує різницю між регіонами. Tesla Model Y залишається популярною серед покупців, які шукають сучасний електричний кросовер із великим запасом ходу, хорошою динамікою та високою ліквідністю.

Nissan Leaf, натомість, зберігає позиції як один із найдоступніших електромобілів на вторинному ринку. Його часто обирають як перший електрокар для міста або щоденних поїздок на короткі відстані.