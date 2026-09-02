США заручилися підтримкою G20 для обмеження китайського експорту

Фінансові лідери країн G20, за винятком Китаю, підтримали підхід США до проблеми «неринкової» економічної політики та надмірної залежності окремих країн від експорту. У підсумковій заяві учасники закликали держави з великим і тривалим профіцитом зовнішньої торгівлі усувати політику, яка стримує внутрішнє споживання та змушує економіку надмірно покладатися на експорт. Про це пише Reuters.

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Хоча Китай прямо не названий, саме його економічна модель стала головною темою обговорень.

Китайський експорт може зіткнутися з новими обмеженнями

США побоюються, що після запровадження високих американських мит китайські виробники переорієнтують продукцію на інші ринки. Вашингтон попереджав партнерів про такий ризик ще минулого року.

Проблема вже проявляється у статистиці: у липні китайський експорт зріс на 23,9% у річному вимірі. Особливо швидко Китай нарощує поставки електромобілів, напівпровідників та іншої промислової продукції.

Для Пекіна це спосіб компенсувати слабкий внутрішній попит. Для інших країн — ризик посилення конкуренції з дешевшими китайськими товарами.

ЄС уже стикається з масштабним торговельним дисбалансом. У 2025 році дефіцит торгівлі Євросоюзу з Китаєм становив 360,6 млрд євро, на 15% більше, ніж роком раніше.

Хто може постраждати

Найбільші ризики виникають для країн, де китайський імпорт конкурує з місцевими виробниками. Насамперед йдеться про Євросоюз, Канаду, Японію та інші промислово розвинені економіки.

Якщо країни почнуть синхронно посилювати мита або інші обмеження, китайським компаніям буде складніше перенаправляти товари з американського ринку на європейський та інші ринки.

Водночас це створює ризики і для самих імпортерів: обмеження дешевих китайських товарів можуть призвести до зростання цін, інфляції та витрат для споживачів і бізнесу.

Велика Британія заявила, що має намір зберігати прагматичні торговельні відносини з Китаєм, а Канада — поглиблювати економічну взаємодію, але з певними обмеженнями.

Ще один конфлікт — критично важливі мінерали

G20 також закликала країни уникати необґрунтованих експортних обмежень, які порушують глобальні ланцюги постачання.

Це безпосередньо стосується Китаю, який домінує у переробці рідкісноземельних та інших критично важливих мінералів. Пекін уже використовував експортні обмеження як інструмент тиску у торговельному протистоянні зі США.

Для світової економіки це означає ризик нових перебоїв із постачанням сировини, необхідної для виробництва електроніки, автомобілів та високотехнологічної продукції.

Що це означає для світової економіки

Домовленості G20 створюють політичну основу для координованого тиску на Китай. Якщо країни справді почнуть одночасно обмежувати приплив китайської продукції, Пекіну доведеться або стимулювати внутрішній попит, або шукати нові ринки збуту.

Для США це можливість залучити союзників до боротьби з китайською торговельною моделлю. Для Європи, Канади та Японії — спроба захистити власну промисловість, але водночас ризик подорожчання імпорту.

Тому наслідки можуть бути подвійними: тиск на китайських виробників посилиться, а глобальні ціни та торговельна напруженість можуть зрости.