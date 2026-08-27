ФДМУ виставить на продаж готель колишнього керівника охорони Януковича у Буковелі

Фонд державного майна України повідомив про намір виставити на продаж готельний комплекс «AmstelSki», відкритий у 2017 році за 100−200 метрів від гірськолижних витягів курорту Буковель.

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4-поверховий готельний комплекс на 30 номерів розташований на земельній ділянці площею 1 224 кв. м і включає ресторан De Molen, дві конференц-зали, два магазини, салон краси, парковку та інші об'єкти. Загальна площа приміщень становить 1,6 тис. кв. м.

Російський бізнес у Буковелі

Раніше готель належав колишньому начальнику охорони Віктора Януковича — В’ячеславу Заневському, який формально обіймав посаду позаштатного радника експрезидента та мав офіцерське звання і громадянство рф.



Заневський володів 100% корпоративних прав ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ», яке управляло готельним комплексом AmstelSki у Буковелі.



За даними українських державних органів, після початку повномасштабного вторгнення Заневський:

організовував заходи безпеки під час будівництва військово-логістичних об'єктів РФ на окупованих територіях;

був пов’язаний із забезпеченням будівництва мосту через річку Кальміус у Маріуполі — частини сухопутного маршруту між Ростовом-на-Дону та окупованим Кримом;

допомагав російським військовим у пошуку українських військовослужбовців, учасників АТО та інших громадян із проукраїнською позицією на окупованих територіях.

Націоналізація AmstelSki та початок приватизаці

5 лютого 2025 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Мін'юсту та стягнув активи Заневського в дохід держави. Серед них:

100% корпоративних прав ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ»;

12 земельних ділянок;

квартири та паркомісця;

транспортний засіб;

зброя;

грошові кошти;

права на торговельні марки та інші об'єкти інтелектуальної власності.

Станом на серпень 2026 року конфіскований комплекс уже перебуває у сфері управління ФДМУ.

Повідомляється, що державі також перейшли земельні ділянки під комплексом і зареєстровані торговельні марки, зокрема AmstelSki та DeMolen. Водночас оціночну вартість готелю ще не визначено, а дату продажу не призначено.