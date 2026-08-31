Укрпошта доставлятиме свідоцтва про шлюб у 48 країн світу

Укрпошта приєднується до оновленого державного сервісу Шлюб онлайн 2.0. Спільно з Міністерством юстиції України та Міністерством цифрової трансформації України призначений поштовий оператор забезпечить міжнародну доставку свідоцтв про шлюб для українців за кордоном. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо про проєкт

Для Укрпошти це пілотний проєкт у новому форматі, за результатами якого компанія визначить умови подальшого масштабування.

Географію послуги розширять у три етапи — до 48 країн Європи та світу. Інформацію про перелік напрямків, строки й вартість доставки оприлюднюватимуть у міру запуску кожного.

Сервіс Шлюб онлайн успішно працює в Україні вже два роки, а у 2026 році 40% усіх шлюбів було зареєстровано в електронній формі.

Над розвитком версії 2.0 послуги Шлюб онлайн працюють Міністерство юстиції України, Міністерство цифрової трансформації України, державне підприємство «Дія», державне підприємство «Національні інформаційні системи» та Цифрові офіси державної реєстрації актів цивільного стану за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Укрпошта є партнером послуги та відповідає за доставку документів.

Із запуском міжнародної доставки весь процес — від подання заяви та проведення відеоцеремонії до отримання готового документа — стане максимально зручним незалежно від країни місцезнаходження наречених.