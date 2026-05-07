7 травня 2026, 18:12

Українцям по-новому почали нараховувати «Національний кешбек»

В Україні розпочали виплати за державною програмою «Національний кешбек». Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки українців отримають виплати

З сьогоднішнього дня виплати за покупки, здійснені в березні 2026 року, отримають майже 4,8 мільйона українців.

Цього разу вперше передбачено нарахування кешбеку за пальне. За даними програми, з 20 березня ним уже скористалися понад 2 мільйони громадян.

Також уточнюється, що з 1 травня діють нові ліміти: до 500 гривень кешбеку на пальне на місяць і до 3000 гривень загалом у межах програми.

Читайте також: Кабмін продовжив «Національний кешбек» ще на два роки

У «Дії» нагадали, що з 1 березня «Національний кешбек» працює за оновленими правилами:

  • 15% кешбеку — для категорій товарів із високою часткою імпорту;
  • 5% — для категорій, де українська продукція має сильні ринкові позиції.

Користувачі можуть перевірити відсоток нарахування через застосунок: розділ «Сервіси» — «Національний кешбек» — сканер штрихкодів у правому нижньому куті.

Отримані кошти дозволено використовувати для оплати комунальних послуг, придбання ліків, українських продуктів і книжок, а також для донатів на підтримку Збройних Сил України.

Що відомо про програму

«Нацкешбек» — це ініціатива президента, яка запрацювала на початку вересня 2024 року. Програма спрямована на підтримку українських виробників і передбачає повернення громадянам 10% вартості придбаних товарів вітчизняного виробництва.

1 березня набули чинності зміни в програмі «Національний кешбек». Тепер замість фіксованих 10% кешбек становить 5% або 15% — залежно від категорії товару.

Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
kadaad1988
7 травня 2026, 20:06
На половину урезали.
