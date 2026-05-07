В Україні розпочали виплати за державною програмою «Національний кешбек». Про це йдеться на сайті Урядового порталу.
Українцям по-новому почали нараховувати «Національний кешбек»
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Скільки українців отримають виплати
З сьогоднішнього дня виплати за покупки, здійснені в березні 2026 року, отримають майже 4,8 мільйона українців.
Цього разу вперше передбачено нарахування кешбеку за пальне. За даними програми, з 20 березня ним уже скористалися понад 2 мільйони громадян.
Також уточнюється, що з 1 травня діють нові ліміти: до 500 гривень кешбеку на пальне на місяць і до 3000 гривень загалом у межах програми.
Читайте також: Кабмін продовжив «Національний кешбек» ще на два роки
У «Дії» нагадали, що з 1 березня «Національний кешбек» працює за оновленими правилами:
- 15% кешбеку — для категорій товарів із високою часткою імпорту;
- 5% — для категорій, де українська продукція має сильні ринкові позиції.
Користувачі можуть перевірити відсоток нарахування через застосунок: розділ «Сервіси» — «Національний кешбек» — сканер штрихкодів у правому нижньому куті.
Отримані кошти дозволено використовувати для оплати комунальних послуг, придбання ліків, українських продуктів і книжок, а також для донатів на підтримку Збройних Сил України.
Що відомо про програму
«Нацкешбек» — це ініціатива президента, яка запрацювала на початку вересня 2024 року. Програма спрямована на підтримку українських виробників і передбачає повернення громадянам 10% вартості придбаних товарів вітчизняного виробництва.
1 березня набули чинності зміни в програмі «Національний кешбек». Тепер замість фіксованих 10% кешбек становить 5% або 15% — залежно від категорії товару.
Коментарі - 1