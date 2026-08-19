Зимние выплаты пенсионерам в размере 1500 грн следует сохранить в бюджете, тогда как часть других программ поддержки нужно пересмотреть или отменить. Такое мнение высказал председатель Налогового комитета
Гетманцев назвал программу помощи на приобретение топлива абсурдной, а «Нацкешбек» — неэффективной
Зимние выплаты пенсионерам в размере 1500 грн следует сохранить в бюджете, тогда как часть других программ поддержки нужно пересмотреть или отменить. Такое мнение высказал председатель Налогового комитета
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Нацкешбек и кешбек на горючее
По его словам, программа помощи на приобретение горючего «абсурдна», а «Национальный кешбек» — неэффективна. Он считает, что это были ложные решения, от которых нужно отказаться.
В то же время выплаты пенсионерам по 1500 грн зимой он назвал правильным социальным шагом.
«Половина украинских пенсионеров получает средства, на которые выжить невозможно», — отметил он.
По его оценке, бюджетная поддержка должна быть более адресной и направленной, прежде всего, на людей, которые действительно не могут самостоятельно покрыть базовые расходы.
Напомним
Как писал «Минфин», в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15512, предусматривающий перенаправление части бюджетных средств на компенсацию предпринимателям стоимости товаров, уничтоженных или поврежденных из-за боевых действий.
Что известно о программе
«Нацкешбек» — это инициатива президента, которая заработала в начале сентября 2024 года. Программа направлена на поддержку украинских производителей и предусматривает возврат гражданам 10% стоимости приобретенных товаров отечественного производства.
1 марта вступили в силу изменения в программе «Национальный Кешбек». Теперь вместо фиксированных 10% кэшбек составляет 5% или 15% — в зависимости от категории товара.
В марте 2026 года Правительство приняло решение о новом инструменте поддержки граждан — кешбеке на горючее. Программа была краткосрочной, призванной смягчить негативные последствия в период резкого скачка цен. Работала она в рамках «Национального кешбека».
Комментарии - 11
Яким чином це відмивання якщо кошти потрапляли мені на рахунок і я міг ними користуватися?
Фраза правильна. Але що він зробив для того, аби її реалізувати? Нагадую, що він член монобільшості і голова профільного комітету
А как же — «мы Европа», «пенсии по 70 евро» ???
Таку думку висловив Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев