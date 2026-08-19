Гетманцев назвал программу помощи на приобретение топлива абсурдной, а «Нацкешбек» — неэффективной

Зимние выплаты пенсионерам в размере 1500 грн следует сохранить в бюджете, тогда как часть других программ поддержки нужно пересмотреть или отменить. Такое мнение высказал председатель Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев в интервью «РБК-Украина», отвечая на вопрос, останутся ли в бюджете зимние программы разовых социальных выплат.

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Нацкешбек и кешбек на горючее

По его словам, программа помощи на приобретение горючего «абсурдна», а «Национальный кешбек» — неэффективна. Он считает, что это были ложные решения, от которых нужно отказаться.

В то же время выплаты пенсионерам по 1500 грн зимой он назвал правильным социальным шагом.

«Половина украинских пенсионеров получает средства, на которые выжить невозможно», — отметил он.

По его оценке, бюджетная поддержка должна быть более адресной и направленной, прежде всего, на людей, которые действительно не могут самостоятельно покрыть базовые расходы.

Напомним

Как писал «Минфин», в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15512, предусматривающий перенаправление части бюджетных средств на компенсацию предпринимателям стоимости товаров, уничтоженных или поврежденных из-за боевых действий.

Что известно о программе

«Нацкешбек» — это инициатива президента, которая заработала в начале сентября 2024 года. Программа направлена на поддержку украинских производителей и предусматривает возврат гражданам 10% стоимости приобретенных товаров отечественного производства.

1 марта вступили в силу изменения в программе «Национальный Кешбек». Теперь вместо фиксированных 10% кэшбек составляет 5% или 15% — в зависимости от категории товара.

В марте 2026 года Правительство приняло решение о новом инструменте поддержки граждан — кешбеке на горючее. Программа была краткосрочной, призванной смягчить негативные последствия в период резкого скачка цен. Работала она в рамках «Национального кешбека».