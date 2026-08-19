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19 августа 2026, 11:36 Читати українською

Гетманцев назвал программу помощи на приобретение топлива абсурдной, а «Нацкешбек» — неэффективной

Зимние выплаты пенсионерам в размере 1500 грн следует сохранить в бюджете, тогда как часть других программ поддержки нужно пересмотреть или отменить. Такое мнение высказал председатель Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев в интервью «РБК-Украина», отвечая на вопрос, останутся ли в бюджете зимние программы разовых социальных выплат.

Зимние выплаты пенсионерам в размере 1500 грн следует сохранить в бюджете, тогда как часть других программ поддержки нужно пересмотреть или отменить.
Даниил Гетманцев/фото: rbc.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Нацкешбек и кешбек на горючее

По его словам, программа помощи на приобретение горючего «абсурдна», а «Национальный кешбек» — неэффективна. Он считает, что это были ложные решения, от которых нужно отказаться.

В то же время выплаты пенсионерам по 1500 грн зимой он назвал правильным социальным шагом.

«Половина украинских пенсионеров получает средства, на которые выжить невозможно», — отметил он.

По его оценке, бюджетная поддержка должна быть более адресной и направленной, прежде всего, на людей, которые действительно не могут самостоятельно покрыть базовые расходы.

Напомним

Как писал «Минфин», в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15512, предусматривающий перенаправление части бюджетных средств на компенсацию предпринимателям стоимости товаров, уничтоженных или поврежденных из-за боевых действий.

Что известно о программе

«Нацкешбек» — это инициатива президента, которая заработала в начале сентября 2024 года. Программа направлена на поддержку украинских производителей и предусматривает возврат гражданам 10% стоимости приобретенных товаров отечественного производства.

1 марта вступили в силу изменения в программе «Национальный Кешбек». Теперь вместо фиксированных 10% кэшбек составляет 5% или 15% — в зависимости от категории товара.

В марте 2026 года Правительство приняло решение о новом инструменте поддержки граждан — кешбеке на горючее. Программа была краткосрочной, призванной смягчить негативные последствия в период резкого скачка цен. Работала она в рамках «Национального кешбека».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+75
youknow
youknow
19 августа 2026, 11:43
#
Такий розумний, такий розумний, прокоментував, вимовився…)) то нащо було вводити неефективні програми клоунам? ще з початку було зрозуміло — що ті програми — просто відмивання бюджетних коштів.
+
+30
ololo trololo
ololo trololo
19 августа 2026, 11:57
#
> що ті програми — просто відмивання бюджетних коштів

Яким чином це відмивання якщо кошти потрапляли мені на рахунок і я міг ними користуватися?
+
+30
youknow
youknow
19 августа 2026, 13:34
#
Ви не знаєте схем, зацікавленості осіб та закладених на це сум. якщо дуже коротко закладено 100грн з бюджету, гарантовано купили у призначених для цього підприємств на 70грн, кешбек отримали 6грн., 30грн на «освоєння, підготовку та реалізацію» програми
+
0
Smerch747
Smerch747
19 августа 2026, 21:29
#
Наведу вам приклад. Епідтримку по факту можна було витратити нормально лише на книги. Тобто це пряме фінансування книгарень. В мене з карману забрали податками гроші і дали мені їх назад з можливістью лише купувати у вас книги. Як вам?
+
+30
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
19 августа 2026, 11:52
#
От же ж порохобот!
+
+45
ololo trololo
ololo trololo
19 августа 2026, 11:55
#
> За його оцінкою, бюджетна підтримка має бути більш адресною і спрямованою передусім на людей, які справді не можуть самостійно покрити базові витрати.

Фраза правильна. Але що він зробив для того, аби її реалізувати? Нагадую, що він член монобільшості і голова профільного комітету
+
+45
crowl
crowl
19 августа 2026, 11:56
#
Дякую 73%
+
+45
Vakasan
Vakasan
19 августа 2026, 12:18
#
Государство нищих и рабов.
А как же — «мы Европа», «пенсии по 70 евро» ???
+
+45
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
19 августа 2026, 12:20
#
«Вода — мокра»

Таку думку висловив Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев
+
+45
Oleh Krasnov
Oleh Krasnov
19 августа 2026, 13:06
#
Руснява консерва, смотрящий за бізнесом Сівковича в Україні, Данііл Гетьманцем, обрушився критикою на діючу владу
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
19 августа 2026, 14:05
#
Уберите НЛС с топлива и снизте акцизы, не нужен будет никакой кешбек на топливо.
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