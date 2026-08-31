Як працювати під час тривалих тривог: у ЦЕС пропонують змінити систему сповіщення

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 серпня 2026, 16:10

Як працювати під час тривалих тривог: у ЦЕС пропонують змінити систему сповіщення

Через нову тактику російських атак Київ та область можуть залишатися під сигналами повітряної тривоги більшу частину робочого дня. Це зупиняє роботу підприємств, ускладнює постачання товарів і впливає на рух метро через Дніпро. Як змінити систему оповіщення, щоб вона враховувала реальний рівень загрози, розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський.

Через нову тактику російських атак Київ та область можуть залишатися під сигналами повітряної тривоги більшу частину робочого дня.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, чинна система майже не розділяє потенційну та безпосередню небезпеку. У регіонах, де тривоги лунають регулярно, це створює проблеми не лише для працівників, а й для бізнесу. Підприємства змушені переривати виробничі процеси, а магазини — зупиняти приймання товарів і поповнення запасів.

Які зміни пропонують

Вишлінський вважає, що систему варто перебудувати за кількома напрямами:

  1. Запровадити два рівні тривоги: «увага» за потенційної небезпеки та «в укриття» за безпосередньої загрози.
  2. Зробити найвищий рівень небезпеки локальним — якщо загроза стосується конкретної території, обмеження не повинні автоматично поширюватися на все місто чи область.
  3. Прив'язати дії громадян і бізнесу до конкретного рівня небезпеки: під час сигналу «увага» продовжувати роботу, стежачи за повідомленнями, а за безпосередньої загрози переходити в укриття.
  4. Переглянути правила руху метро через Дніпро, яке нині зупиняється під час кожної повітряної тривоги.

Окремо Вишлінський наголошує на відповідальності підприємств за безпеку своїх працівників. На його думку, кожна організація має розробити власні протоколи реагування з урахуванням специфіки роботи. Водночас керівники не повинні відповідати за рішення клієнтів, які самостійно визначають, як діяти під час загрози.

Прикладом більш гнучкого підходу він називає Укрзалізницю. Компанія має моніторингові групи, які отримують інформацію від військових і можуть ухвалювати рішення щодо руху та зупинки окремих поїздів залежно від типу й наближення загрози.

«Ми, цивільні в тилу, маємо працювати, щоб виробляти те, що потрібно для війська, і сплачувати податки», — наголосив Вишлінський.

Запропонований підхід передбачає не скасування повітряних тривог, а точніше розмежування рівнів небезпеки та відповідних дій. Це, на думку Вишлінського, дозволило б зменшити кількість випадків, коли через загрозу на одній території фактично зупиняється життя значно більшої частини країни.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, уряд готує нові алгоритми роботи держави, бізнесу, транспорту та критичної інфраструктури під час тривалих повітряних тривог. Відповідні пропозиції планують представити на початку наступного тижня, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький після зустрічі з Президентом.

Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози — без додаткових ризиків для безпеки.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами