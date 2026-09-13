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13 вересня 2026, 13:30

Маск анонсував показ нового Tesla Roadster 1 жовтня

Tesla представить електричний спорткар нового покоління Roadster, що давно відкладався, 1 жовтня, заявив генеральний директор компанії Ілон Маск у суботу, пише Reuters.

Tesla представить електричний спорткар нового покоління Roadster, що давно відкладався, 1 жовтня, заявив генеральний директор компанії Ілон Маск у суботу, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новиниЩо анонсував МаскТаким чином, дату презентації автомобіля призначено майже через десятиліття після його першого показу.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Що анонсував Маск

Таким чином, дату презентації автомобіля призначено майже через десятиліття після його першого показу.

Tesla опублікувала в соціальній мережі X повідомлення Go for launch разом з графікою, що вказує на дату 1 жовтня. Пізніше Маск відповів на публікацію словами New Tesla Roadster Unveil 10.01.

Анонс послідував за серпневим матеріалом видання The Information, в якому повідомлялося, що Tesla готується представити оновлену версію Roadster.

Захід може включати демонстрацію лімітованої моделі, оснащеної газодинамічні двигуни на холодному газі, розробленими спільно з компанією SpaceX Ілона Маска.

За даними видання, демонстрація очікується на випробувальному полігоні SpaceX у Макгрегорі, штат Техас.

Також читайте: Tesla готує запуск Cybercab: роботокси вже виходять на дороги

Roadster нового покоління

Tesla вперше представила Roadster нового покоління у 2017 році та спочатку планувала почати поставки у 2020 році. З того часу автомобіль неодноразово відкладався, оскільки компанія направляла ресурси на інші продукти та технології.

За наявними даними, проект Roadster зазнав значних змін у порівнянні з початковою концепцією. Tesla відмовилася від альтернативного підходу, заснованого на компонентах Model S Plaid, і натомість розробила автомобіль як новий гіперкар із вуглецевого волокна.

Запланована презентація відбувається на тлі активного просування Tesla у сфері автономного транспорту. Минулого тижня компанія почала надавати платні поїздки на двомісному Cybercab в обмежених районах Остіна, штат Техас.

Cybercab не має керма та педалей, і Маск позиціонує цей автомобіль як ключовий елемент зусиль Tesla щодо створення масштабного бізнесу у сфері безпілотних транспортних засобів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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