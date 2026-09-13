Tesla представить електричний спорткар нового покоління Roadster, що давно відкладався, 1 жовтня, заявив генеральний директор компанії Ілон Маск у суботу, пише Reuters.
Маск анонсував показ нового Tesla Roadster 1 жовтня
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Що анонсував Маск
Таким чином, дату презентації автомобіля призначено майже через десятиліття після його першого показу.
Tesla опублікувала в соціальній мережі X повідомлення Go for launch разом з графікою, що вказує на дату 1 жовтня. Пізніше Маск відповів на публікацію словами New Tesla Roadster Unveil 10.01.
Анонс послідував за серпневим матеріалом видання The Information, в якому повідомлялося, що Tesla готується представити оновлену версію Roadster.
Захід може включати демонстрацію лімітованої моделі, оснащеної газодинамічні двигуни на холодному газі, розробленими спільно з компанією SpaceX Ілона Маска.
За даними видання, демонстрація очікується на випробувальному полігоні SpaceX у Макгрегорі, штат Техас.
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Roadster нового покоління
Tesla вперше представила Roadster нового покоління у 2017 році та спочатку планувала почати поставки у 2020 році. З того часу автомобіль неодноразово відкладався, оскільки компанія направляла ресурси на інші продукти та технології.
За наявними даними, проект Roadster зазнав значних змін у порівнянні з початковою концепцією. Tesla відмовилася від альтернативного підходу, заснованого на компонентах Model S Plaid, і натомість розробила автомобіль як новий гіперкар із вуглецевого волокна.
Запланована презентація відбувається на тлі активного просування Tesla у сфері автономного транспорту. Минулого тижня компанія почала надавати платні поїздки на двомісному Cybercab в обмежених районах Остіна, штат Техас.
Cybercab не має керма та педалей, і Маск позиціонує цей автомобіль як ключовий елемент зусиль Tesla щодо створення масштабного бізнесу у сфері безпілотних транспортних засобів.
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