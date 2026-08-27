Український ринок установок зберігання електроенергії швидко розвивається через дефіцит генерації, волатильність цін на електроенергію та потребу енергосистеми у балансуванні. Про це під час виступу «Вікно можливостей в енергетиці: як не втратити шанс і гроші» на онлайн-конференції InvestFest 2026 розповіла CEO Ecotech Invest Тетяна Духова.

За її словами, енергетика сьогодні є одним із напрямів, до якого активно придивляються інвестори, однак не всі розуміють, де саме в цьому ринку формується дохід.

Чому ринок зберігання електроенергії зростає

Духова зазначила, що світ переходить до зеленої енергетики — сонця, вітру та біогазових станцій. Це створює додаткове навантаження на енергосистеми, адже така генерація не є стабільною протягом доби.

В Україні, за її словами, ситуацію додатково ускладнює війна. Країна втратила майже 50% генеруючих потужностей, має дефіцит електроенергії у вечірні, нічні години та взимку, а вдень може стикатися з профіцитом.

Водночас обладнання для зберігання електроенергії за останні роки подешевшало приблизно втричі, а тарифи на електроенергію в Україні зросли орієнтовно на 450%. Саме це, за словами Духової, створює можливості для заробітку на ринку.

Як працює установка зберігання електроенергії

Духова пояснила, що установку зберігання електроенергії можна спрощено описати як великий павербанк.

Такий об'єкт може купувати електроенергію, коли вона дешева, і продавати її тоді, коли ціна зростає. Ця модель працює як арбітраж на різниці цін.

«Купуємо дешево, продаємо дорого і заробляємо саме на цьому спреді, на цій різниці ціни», — пояснила CEO Ecotech Invest.

За її словами, установка заряджається в години профіциту електроенергії та розряджається у пікові години. На ринку є прайс-кепи, але навіть за таких умов спреду достатньо, щоб будувати подібні проєкти та окуповувати їх приблизно до п’яти років.

Дохід формується не лише на арбітражі

Окрім торгівлі електроенергією, такі установки можуть надавати допоміжні послуги для «Укренерго».

Духова пояснила, що енергосистема потребує балансування, адже сонячна та вітрова генерація є нестабільними. Якщо частота в мережі падає або зростає, оператору потрібно її вирівнювати.

За її словами, Ecotech Invest фактично надає свої установки зберігання електроенергії в оренду «Укренерго». Поки система користується батарейкою як резервом, компанія отримує плату за «чергування».

Сигнали на заряд або розряд батарейки можуть надходити залежно від потреб енергосистеми — коли є нестача електроенергії або, навпаки, надлишок.

Чому роздрібному інвестору складно зайти самостійно

За словами Духової, енергетика є складним бізнесом із високим порогом входу.

Щоб проєкт був окупним і міг працювати на ринку «Укренерго», він має мати певну потужність і ємність. Середній чек для самостійного запуску такого проєкту стартує приблизно від $2 млн, а краще — від $3 млн.

Окрім капіталу, потрібна технічна експертиза. Духова наголосила, що не все обладнання, яке завозиться в Україну, проходить сертифікацію або відповідає заявленим характеристикам. Якщо зекономити на обладнанні, воно може швидко деградувати, що поставить під ризик бізнес-модель проєкту.

Також важливо мати команду, яка працює з регуляторами, обленерго, «Укренерго», договорами, перетоками та трейдингом електроенергії.

Що пропонує Ecotech Invest

Духова заявила, що Ecotech Invest дає змогу інвесторам долучитися до енергетичних проєктів пасивно — без самостійного пошуку ділянок, отримання технічних умов, імпорту обладнання, монтажу, пусконалагоджувальних робіт і виходу на ринок.

За її словами, інвестор вкладає кошти, очікує реалізації проєкту, а потім отримує дивіденди від операційної діяльності батарейки.

Мінімальний чек для участі в проєктах Ecotech Invest становить $25 000. За рік компанія залучила понад 300 інвесторів на загальну суму $11 млн.

Перші виплати інвесторам

У травні 2026 року Ecotech Invest запустив перший проєкт першої черги інвестування. Наразі, за словами Духової, таких проєктів уже чотири, ще три будуються.

Перший проєкт розташований на заході України. Його ємність становить 9 МВт, а потужність — 4 МВт. За неповні 39 днів роботи інвестори вже отримали перші виплати. У перерахунку на валюту дохідність становила 22,4%.

Загалом, за словами Духової, інвестори першого проєкту отримали 3,7 млн грн за 39 днів.

Очікувана дохідність

Духова повідомила, що середньорічна дохідність проєктів Ecotech Invest становить 19% у горизонті до 10 років. Проєкти розраховані саме на довгострокову участь інвесторів.

Водночас вона уточнила, що це середній показник за 10 років. У перші роки дохідність може бути вищою — 22−25%, але надалі поступово знижуватиметься через можливе насичення ринку, зміну ролі допоміжних послуг і деградацію батарей.

За словами CEO Ecotech Invest, компанія закладає у фінансові моделі поточні ціни, а не прогнозне щорічне зростання тарифів. Вона назвала це консервативним підходом до розрахунків.

Другий напрям — енергонезалежність для бізнесу

Окрім standalone-батарей, компанія розвиває інший проєкт — фінансування сонячних електростанцій та установок зберігання електроенергії для підприємств.

За цією моделлю інвестори фінансують обладнання, Ecotech Invest встановлює його для бізнесу, а підприємство купує електроенергію, вироблену сонцем або закуплену на ринку в дешеві години та використану у вечірні піки.

Для підприємства це вигідно, оскільки воно не вкладає власні кошти в енергонезалежність, а може спрямувати заощаджений капітал на розвиток виробництва, складів або модернізацію обладнання.

Як компанія знижує воєнні ризики

Окремо Духова відповіла на питання щодо страхування батарей від воєнних ризиків.

За її словами, Ecotech Invest будує проєкти на заході України — у невеликих селах або в полі, біля малих підстанцій, подалі від великих промислових об'єктів і магістральних ліній, які можуть бути більш цікавими цілями для російських атак.

Перший об'єкт компанії наразі не застрахований. Питання страхування планують вирішувати разом з інвесторами після будівництва об'єктів, оскільки страхування може суттєво збільшити операційні витрати.

Також компанія обмежує потужність окремих проєктів і робить ставку на локаційну диверсифікацію. За словами Духової, під час війни компанія планує й надалі розділяти проєкти між різними локаціями.

Що це означає для інвесторів

Енергетика в Україні залишається складним, капіталомістким, але потенційно високодохідним напрямом.

За словами Духової, інвесторам із великим капіталом варто розбиратися в цьому ринку, шукати досвідченого девелопера та професійну команду. Якщо ж самостійний запуск проєкту з чеком $2−3 млн є надто складним, роздрібний інвестор може розглядати участь у готових енергетичних проєктах із меншим порогом входу.

Головний висновок для інвестора — заробіток в енергетиці формується не лише на зростанні тарифів, а передусім на здатності проєкту щодня працювати на ринку електроенергії, балансувати систему, використовувати цінові спреди та мати професійне операційне управління.

Виступ експертки (6:10:22 — Вікно можливостей в енергетиці: як не втратити шанс і гроші)