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17 вересня 2026, 12:50

Американська DFC схвалила великі кредити для ДТЕК і Vodafone: подробиці угод

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) схвалила фінансування двох українських компаній — енергетичної групи ДТЕК і мобільного оператора Vodafone Україна. Про це повідомила Liga.net з посиланням на сайт DFC. Загальна сума погодженого фінансування може сягнути $535 млн.

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) схвалила фінансування двох українських компаній — енергетичної групи ДТЕК і мобільного оператора Vodafone Україна.

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Кошти планують спрямувати на розвиток мобільної інфраструктури та посилення енергетичної стійкості України.

Vodafone Україна може отримати до $350 млн


DFC погодила можливість надання Vodafone Україна прямого кредиту обсягом до $350 млн.

Фінансування планують використати для забезпечення стабільної роботи мобільної мережі, закупівлі обладнання, виконання боргових зобов’язань і розгортання мобільного зв’язку п’ятого покоління — 5G.

Таким чином, кредит має допомогти оператору підтримувати роботу телекомунікаційної інфраструктури та модернізувати мережу.

ДТЕК отримає фінансування на системи накопичення енергії

Для енергетичної групи ДТЕК DFC погодила до $185 млн боргового фінансування.

Кошти спрямують на будівництво та запуск шести об'єктів систем накопичення електроенергії на акумуляторах. Їхня загальна потужність становитиме 200 МВт, а обсяг зберігання — 400 МВт·год.

За оцінкою компанії, цих потужностей достатньо, щоб забезпечити електроенергією близько 600 000 українських домогосподарств протягом двох годин.

Акумуляторні системи зможуть реагувати на зміни в енергосистемі за лічені мілісекунди. Це дозволить швидко стабілізувати частоту та балансувати електромережу — можливість, якої не мають традиційні електростанції.

Обладнання для проєкту постачатиме американська компанія Fluence Energy.

Читайте також: Німеччина збільшить допомогу Україні на енергетику


Найбільша угода DFC у секторі енергетики з початку повномасштабної війни

У ДТЕК заявили, що погоджене фінансування стане найбільшою борговою угодою DFC в українському енергетичному секторі з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Водночас важливо, що рішення DFC є схваленням можливості фінансування. Воно не означає, що вся сума вже перерахована українським компаніям: фактичне надання коштів залежатиме від подальшого оформлення угод і виконання відповідних умов.

DFC бере участь у фонді відбудови України

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США є партнером України в Американсько-українському інвестиційному фонді відбудови (URIF), створеному в межах домовленостей про співпрацю у сфері природних ресурсів.

У березні 2026 року фонд погодив свою першу угоду — інвестицію в українську технологічну компанію Sine Engineering.

Нове фінансування для ДТЕК і Vodafone Україна має підтримати критично важливі для країни сфери — енергетику та телекомунікації.

Як ми повідомляли президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні 10 вересня підписали Декларацію про 100-річне партнерство. Документ передбачає перехід від традиційної допомоги Україні до довгострокової стратегічної співпраці у сфері оборони, торгівлі, інвестицій та відновлення.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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