Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) схвалила фінансування двох українських компаній — енергетичної групи ДТЕК і мобільного оператора Vodafone Україна. Про це повідомила Liga.net з посиланням на сайт DFC. Загальна сума погодженого фінансування може сягнути $535 млн.
Американська DFC схвалила великі кредити для ДТЕК і Vodafone: подробиці угод
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Кошти планують спрямувати на розвиток мобільної інфраструктури та посилення енергетичної стійкості України.
Vodafone Україна може отримати до $350 млн
DFC погодила можливість надання Vodafone Україна прямого кредиту обсягом до $350 млн.
Фінансування планують використати для забезпечення стабільної роботи мобільної мережі, закупівлі обладнання, виконання боргових зобов’язань і розгортання мобільного зв’язку п’ятого покоління — 5G.
Таким чином, кредит має допомогти оператору підтримувати роботу телекомунікаційної інфраструктури та модернізувати мережу.
ДТЕК отримає фінансування на системи накопичення енергії
Для енергетичної групи ДТЕК DFC погодила до $185 млн боргового фінансування.
Кошти спрямують на будівництво та запуск шести об'єктів систем накопичення електроенергії на акумуляторах. Їхня загальна потужність становитиме 200 МВт, а обсяг зберігання — 400 МВт·год.
За оцінкою компанії, цих потужностей достатньо, щоб забезпечити електроенергією близько 600 000 українських домогосподарств протягом двох годин.
Акумуляторні системи зможуть реагувати на зміни в енергосистемі за лічені мілісекунди. Це дозволить швидко стабілізувати частоту та балансувати електромережу — можливість, якої не мають традиційні електростанції.
Обладнання для проєкту постачатиме американська компанія Fluence Energy.
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Найбільша угода DFC у секторі енергетики з початку повномасштабної війни
У ДТЕК заявили, що погоджене фінансування стане найбільшою борговою угодою DFC в українському енергетичному секторі з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Водночас важливо, що рішення DFC є схваленням можливості фінансування. Воно не означає, що вся сума вже перерахована українським компаніям: фактичне надання коштів залежатиме від подальшого оформлення угод і виконання відповідних умов.
DFC бере участь у фонді відбудови України
Міжнародна фінансова корпорація розвитку США є партнером України в Американсько-українському інвестиційному фонді відбудови (URIF), створеному в межах домовленостей про співпрацю у сфері природних ресурсів.
У березні 2026 року фонд погодив свою першу угоду — інвестицію в українську технологічну компанію Sine Engineering.
Нове фінансування для ДТЕК і Vodafone Україна має підтримати критично важливі для країни сфери — енергетику та телекомунікації.
Як ми повідомляли президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні 10 вересня підписали Декларацію про 100-річне партнерство. Документ передбачає перехід від традиційної допомоги Україні до довгострокової стратегічної співпраці у сфері оборони, торгівлі, інвестицій та відновлення.
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