У мережі комунальних аптек «Фармація» тимчасово скоротилася наявність окремих імпортних лікарських засобів, а також препаратів, які застосовують для лікування хронічних захворювань. Про це йдеться у заяві мережі.
У комунальних аптеках Києва бракує частини ліків: у «Фармації» пояснили причину
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
У підприємстві пояснюють це порушенням окремих логістичних ланцюгів виробників і постачальників через пошкодження складських об'єктів, де зберігалися лікарські засоби.
Чому виникли перебої
Пошкодження складської інфраструктури вплинуло на своєчасність постачання окремих препаратів до аптечної мережі.
Водночас у КП «Фармація» зазначають, що підвищений попит на ліки поступово стабілізується.
Підприємство продовжує працювати з постачальниками та партнерами, щоб відновити стабільну логістику й поповнити аптеки препаратами, на які зберігається підвищений попит.
Читайте також: Запасів деяких ліків може вистачити лише на 2−3 тижні: що відбувається з постачанням в Україні
Коли асортимент відновиться
У «Фармації» повідомляють, що фахівці опрацьовують усі доступні можливості для якнайшвидшого відновлення необхідного асортименту.
У міру відновлення постачання кількість доступних лікарських засобів у комунальних аптеках поступово збільшуватиметься.
Ситуація перебуває на постійному контролі підприємства.
Мешканців просять не робити надмірних запасів
У КП «Фармація» закликають не створювати надмірних запасів лікарських засобів без нагальної потреби.
У підприємстві наголошують, що це допоможе зберегти доступність необхідних препаратів для пацієнтів, які потребують їх постійно.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», аптеки є кінцевою ланкою ланцюга постачання ліків, тому не можуть самостійно компенсувати дефіцит, якщо необхідні препарати відсутні у виробників або дистриб’юторів.
Представники фармацевтичного ринку вже проводять консультації з Міністерством охорони здоров’я та профільним комітетом Верховної Ради щодо можливих рішень.
Коментарі