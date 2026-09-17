У комунальних аптеках Києва бракує частини ліків: у «Фармації» пояснили причину

У мережі комунальних аптек «Фармація» тимчасово скоротилася наявність окремих імпортних лікарських засобів, а також препаратів, які застосовують для лікування хронічних захворювань. Про це йдеться у заяві мережі.

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У підприємстві пояснюють це порушенням окремих логістичних ланцюгів виробників і постачальників через пошкодження складських об'єктів, де зберігалися лікарські засоби.

Чому виникли перебої

Пошкодження складської інфраструктури вплинуло на своєчасність постачання окремих препаратів до аптечної мережі.

Водночас у КП «Фармація» зазначають, що підвищений попит на ліки поступово стабілізується.

Підприємство продовжує працювати з постачальниками та партнерами, щоб відновити стабільну логістику й поповнити аптеки препаратами, на які зберігається підвищений попит.

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Коли асортимент відновиться

У «Фармації» повідомляють, що фахівці опрацьовують усі доступні можливості для якнайшвидшого відновлення необхідного асортименту.

У міру відновлення постачання кількість доступних лікарських засобів у комунальних аптеках поступово збільшуватиметься.

Ситуація перебуває на постійному контролі підприємства.

Мешканців просять не робити надмірних запасів

У КП «Фармація» закликають не створювати надмірних запасів лікарських засобів без нагальної потреби.

У підприємстві наголошують, що це допоможе зберегти доступність необхідних препаратів для пацієнтів, які потребують їх постійно.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», аптеки є кінцевою ланкою ланцюга постачання ліків, тому не можуть самостійно компенсувати дефіцит, якщо необхідні препарати відсутні у виробників або дистриб’юторів.

Представники фармацевтичного ринку вже проводять консультації з Міністерством охорони здоров’я та профільним комітетом Верховної Ради щодо можливих рішень.