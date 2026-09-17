Від Парижа до Токіо: як виглядає топ-10 найкращих міст планети у 2026 році

Європейські та північноамериканські міста домінують у Global Cities Index 2026 від Oxford Economics. Із першої сотні рейтингу 78 міст розташовані в Європі, США та Канаді. Про це пише Euronews.

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Хто увійшов у топ-10

У топ-10 увійшли чотири європейські міста — Лондон, Париж, Дублін і Цюрих, а також п’ять американських — Нью-Йорк, Сіетл, Сан-Франциско, Бостон і Сан-Хосе.

Лондон посів 2-ге місце, Париж — 3-тє, Дублін — 6-те, Цюрих — 10-те.

Як оцінюють міста

Рейтинг враховує, наскільки успішно міста поєднують:

економічну потужність;

людський капітал;

якість життя;

стан довкілля;

якість управління.

За словами директора міських служб Oxford Economics Ліама Сайдса, міста США отримують високі оцінки передусім завдяки сильній економіці та людському капіталу.

Європейські міста натомість частіше випереджають конкурентів за якістю життя, екологією та управлінням.

Нью-Йорк сильний економікою, Лондон — талантами

Нью-Йорк отримав максимальний бал у категорії «Економіка». Високі показники в цій категорії також мають Сіетл, Сан-Франциско та Сан-Хосе.

Лондон став лідером у всьому рейтингу за показником людського капіталу. Це пов’язують із сильними університетами, бізнес-середовищем та здатністю міста залучати кваліфікованих працівників.

Водночас слабшою стороною Лондона стала якість життя, за якою місто отримало 77 балів.

Сильні сторони європейських міст

Париж отримав високі оцінки за якістю життя. Дублін добре показав себе за екологічними показниками та якістю управління.

Управління стало однією з головних сильних сторін Цюриха та Осло. Причому Осло отримав найвищу оцінку в цій категорії серед провідних європейських та американських міст.

До числа європейських міст із високими позиціями також увійшли Стокгольм і Копенгаген.

Головна проблема — дороге житло

Однією з найбільших слабкостей і Європи, і Північної Америки залишається доступність житла.

У звіті зазначається, що Лондон, Дублін і Нью-Йорк продовжують потерпати від високої вартості житла, що погіршує їхні показники якості життя навіть за високих доходів.

Більш доступні міста можуть отримати конкурентну перевагу. Зокрема, Тулуза приваблює частину працівників із Парижа завдяки нижчій вартості життя.

Варшава здійснила найбільший стрибок у Європі Серед європейських міст найбільше за рік піднялася Варшава — одразу на 109 позицій, до 61-го місця.

Стамбул піднявся на 42 позиції — до 64-го місця.

Мадрид і Будапешт додали по 14 позицій — до 30-го та 111-го місць відповідно.

Гельсінкі піднявся на 12 позицій — до 26-го місця, Брюссель — на дев’ять, до 25-го.

Водночас Лісабон зафіксував найбільше падіння серед згаданих європейських міст — на 44 позиції, до 148-го місця.

П’ять європейських міст, за якими радять стежити Oxford Economics окремо виділила п’ять європейських міст із високим потенціалом:

Варшаву;

Таллінн;

Ейндховен;

Манчестер;

Тулузу.

Варшава зміцнює позиції як великий центр фінансів, технологій і бізнес-послуг Центральної та Східної Європи.

Очікується, що її економіка зростатиме приблизно на 3% на рік упродовж наступних п’яти років — майже удвічі швидше за середній показник європейських міст.

Таллінн і Ейндховен роблять ставку на технології Для Таллінна Oxford Economics прогнозує одні з найвищих темпів зростання ВВП серед великих міст ЄС упродовж наступного десятиліття.

Сильними сторонами столиці Естонії залишаються технологічний сектор, професійні послуги та високий рівень використання штучного інтелекту.

Ейндховен, своєю чергою, є одним із головних європейських центрів досліджень і високотехнологічного виробництва.

Його кластер Brainport об'єднує понад 5000 високотехнологічних і наукоємних компаній у сферах напівпровідників, ШІ та зелених технологій.

ШІ змінює перспективи міст

Oxford Economics вважає, що глобальний бум штучного інтелекту вже стимулює економічне зростання міст, які перебувають на передовій технологічного розвитку.

Серед європейських центрів перевагу мають Лондон, Ейндховен і Таллінн.

У світі попит на обладнання для ШІ допоміг Тайбею піднятися на 12 позицій — до 48-го місця.

Куала-Лумпур піднявся на 14 позицій — до 65-го, а Шеньчжень увійшов до першої сотні на 93-му місці.

Азія стає новим центром зростання

Попри нинішнє домінування Європи та Північної Америки, саме Азія дедалі більше визначатиме майбутнє світових міст.

Oxford Economics прогнозує, що до 2050 року частка світового міського ВВП, яку генеруватимуть міста Китаю та Індії, перевищить європейську.

Очікується, що вже наступного року економіка Шанхаю перевищить економіку Сан-Франциско.

До 2050 року економіка Хошиміна може майже зрівнятися за масштабом із Берліном.

Що показує рейтинг

Рейтинг демонструє дві різні моделі міської конкурентоспроможності.

Американські міста мають перевагу завдяки економічній потужності, технологіям і концентрації талантів.

Європейські — завдяки якості життя, управлінню та екологічним показникам.

Водночас головним викликом для обох регіонів залишається житло: міста, які зможуть поєднати високі доходи з доступнішою нерухомістю, можуть отримати додаткову перевагу в боротьбі за людей і бізнес.