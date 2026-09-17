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17 вересня 2026, 9:05

«Пекельні санкції» для рф: в США остаточно ухвалили законопроєкт Ліндсі Грема

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала законопроєкт про «пекельні санкції» проти рф та Ірану. Документ, зокрема, передбачає право президента Дональда Трампа запроваджувати тарифи проти найбільших імпортерів російських нафти та газу. Законопроєкт передали для підписання президенту, повідомляє Reuters.

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала законопроєкт про «пекельні санкції» проти рф та Ірану.
Ліндсі Грем

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Що відомо про законопроєкт

Документ отримав назву «Закон про санкції проти росії та Ірану імені Ліндсі О. Грема 2026 року» на честь покійного сенатора-республіканця від Південної Кароліни, який був одним із його ініціаторів.

Палата представників підтримала його 262 голосами, проти було 159. За документ проголосували 58 демократів, які не підтримали позицію керівництва своєї партії, а також усі, крім семи, республіканці.

Основний акцент документа — на російському енергетичному та оборонному секторах. Передбачено також заходи проти тіньового флоту, який Москва використовує для обходу чинних санкцій та експорту нафти.

Що дає законопроєкт

Документ надає Трампу повноваження запроваджувати тарифи до 100% проти країн, які купують російські нафту та газ. Серед держав, на які потенційно можуть поширитися такі заходи, називають Китай та Індію.

Противники законопроєкту в Демократичній партії заявляли, що він надає президенту надмірно широкі повноваження у сфері тарифної політики. Демократи побоюються, що Трамп зможе використовувати нові інструменти не лише проти держав, які підтримують росію, а й проти союзників США.

Водночас лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що документ містить достатньо винятків, які можуть дозволити адміністрації Трампа уникати запровадження передбачених санкцій.

За його словами, законопроєкт створює ризик значного розширення президентських повноважень щодо тарифів, що потенційно може вплинути на американських споживачів.

Частина республіканців також висловлювала занепокоєння через можливе зростання цін унаслідок нових тарифів. Особливо це питання привертає увагу напередодні проміжних виборів у США в листопаді.

Прихильники законопроєкту наголошують, що його підтримка в Конгресі вийшла за межі однієї партії. На їхню думку, документ має продемонструвати Москві та іншим країнам готовність Вашингтона посилювати економічний тиск через війну проти України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
17 вересня 2026, 11:03
#
Вони у вас вже 12 років пекельні, а страждає від них більше сама європка, сша та інші хазяї))
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0
nitrous2000
nitrous2000
17 вересня 2026, 15:33
#
Не ной, русня)
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0
efess
efess
17 вересня 2026, 12:06
#
И что же в них такого«адского»? 😜
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0
Три літри
Три літри
17 вересня 2026, 13:52
#
Написано ж

тарифи до 100%

Єдине що: українські недоучки не навчились перекладати і скалькували слово тариф в той час як правильно — мито.
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