Зарплата не допоможе: чому українцям відмовляють у кредиті та оренді в Німеччині

Українець може мати офіційну роботу, стабільний дохід і достатньо коштів на рахунку, але отримати відмову в кредиті, розстрочці або укладенні контракту з мобільним оператором. Питання можуть виникнути й під час оренди житла, коли власник просить підтвердити платоспроможність. Причина не завжди полягає в доході: значення має також фінансова історія людини в Німеччині.

Саме з нею пов’язана SCHUFA. У Німеччині її дані можуть використовувати не лише банки, а й мобільні оператори, магазини, онлайн-сервіси та орендодавці. Тому фінансова репутація впливає не тільки на можливість отримати кредит, а й на низку повсякденних рішень.

Що таке SCHUFA і де вона використовується

SCHUFA — німецька кредитна інформаційна компанія, яка отримує від банків та інших партнерів дані про договори та виконання фінансових зобов’язань. На їхній основі розраховується SCHUFA-Score — статистична оцінка ймовірності того, що людина своєчасно виконуватиме свої платіжні зобов’язання.

При цьому SCHUFA-Score є лише одним із чинників. Під час розгляду кредитної заявки банк також оцінює дохід, регулярні витрати, зайнятість, наявні зобов’язання, суму та строк кредиту. Тому однаковий показник SCHUFA не обов’язково означає однакове рішення в різних банках.

Із березня 2026 року SCHUFA використовує нову модель оцінювання. Вона базується на 12 критеріях, має шкалу від 100 до 999 балів, і п’ять класів — від «відмінного» до «незадовільного». Споживач і компанія тепер можуть бачити один міжгалузевий показник, однак кожна організація й надалі самостійно визначає прийнятний для себе рівень ризику.

Інформацію SCHUFA можуть перевіряти:

банки — під час оформлення кредиту, кредитної картки чи окремих банківських продуктів;

магазини й онлайн-сервіси — при купівлі в розстрочку або з оплатою після отримання;

мобільні оператори — перед укладенням контракту;

орендодавці — для підтвердження платоспроможності майбутнього орендаря.

Для оренди житла зазвичай використовують SCHUFA-BonitätsCheck. Він підтверджує платоспроможність і не розкриває весь обсяг персональних даних. Натомість безкоштовна Datenkopie за статтею 15 GDPR містить детальну інформацію, яку SCHUFA зберігає про людину, і призначена насамперед для особистої перевірки. Тому передавати її орендодавцю без потреби не варто.

Водночас SCHUFA не бачить залишок коштів на рахунках, розмір заробітної плати чи особисті заощадження. Ці дані банк аналізує окремо під час розгляду заявки, тому відсутність негативних записів ще не означає автоматичного позитивного рішення.

Таким чином, SCHUFA — це не «дозвіл» на кредит, а один із елементів фінансової репутації людини в Німеччині. Важливо не лише мати записи в системі, а й стежити за їхньою точністю та своєчасно виконувати фінансові зобов’язання.

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Із чого починається кредитна історія українця в Німеччині

Одне з перших запитань, яке виникає після переїзду до Німеччини: чи враховується українська кредитна історія під час звернення до місцевого банку?

Ні. Українська кредитна історія не переноситься до німецької фінансової системи. Для банків новий клієнт фактично починає формувати свою кредитну репутацію з моменту відкриття першого рахунку та користування фінансовими продуктами в Німеччині.

Водночас відсутність кредитної історії не означає автоматичної відмови. Якщо інформації в SCHUFA ще недостатньо, банк оцінює й інші чинники: рівень і стабільність доходу, тип трудового договору, тривалість працевлаштування, дозвіл на проживання, строк перебування в Німеччині та інші документи, які підтверджують фінансову надійність клієнта.

Саме тому перші рішення банку часто ґрунтуються не стільки на кредитній історії, скільки на загальній оцінці фінансового становища людини.

З часом кредитна історія формується поступово. Своєчасна оплата рахунків, відповідальне користування банківськими продуктами та виконання фінансових зобов'язань створюють позитивну фінансову репутацію, яка надалі може полегшити отримання кредитів та інших фінансових послуг.

«Для банку важливо, щоб клієнт поступово формував власну фінансову історію саме в Німеччині. Під час розгляду кредитної заявки насамперед оцінюються стабільність доходу, тип трудового договору та здатність людини регулярно виконувати свої фінансові зобов’язання», — пояснює Марта Кашуба, фахівчиня з банківських та інвестиційних продуктів для приватних клієнтів Berliner Volksbank eG.

Статус тимчасового захисту сам собою не визначає рішення банку щодо кредитування. Водночас безстроковий трудовий договір зазвичай підвищує шанси на позитивне рішення, тоді як строковий контракт або відсутність стабільного доходу можуть ускладнити отримання великого кредиту.

Значення має також сума та строк фінансування. За словами Марти Кашуби, строковий трудовий договір не обов’язково стане перешкодою для невеликого кредиту на короткий період. Однак під час оформлення іпотеки банк значно ретельніше оцінює стабільність майбутніх доходів клієнта.

Для довгострокових кредитів банк може враховувати й вік позичальника. Якщо частина строку погашення припадає на період після виходу на пенсію, фінансова установа оцінює, чи буде майбутнього доходу достатньо для обслуговування боргу.

Що впливає на фінансову репутацію в Німеччині

Фінансова репутація в Німеччині залежить від того, наскільки відповідально людина виконує свої фінансові зобов'язання. Найважливішим чинником залишається своєчасна оплата рахунків. Прострочення платежів за кредитами, розстрочками, мобільним зв'язком чи іншими договорами можуть негативно вплинути на кредитну історію, особливо, якщо справа доходить до нагадувань про борг або примусового стягнення.

Значення мають як тривалість користування фінансовими продуктами, так і їхня кількість. Давно відкритий поточний рахунок, яким клієнт користується без порушень, зазвичай виглядає стабільніше, ніж часта зміна банків або постійне відкриття нових рахунків.

Відповідальне користування кредитними продуктами саме собою не погіршує фінансову репутацію. Але велика кількість повноцінних заявок на кредит або фінансування за короткий період може бути сприйнята як ознака підвищеного фінансового ризику.

Важливо також стежити за правильністю персональних даних. За словами Марти Кашуби, помилки трапляються рідко, однак після зміни адреси чи інших даних потрібно своєчасно повідомити банк. Інакше, клієнт може не отримати рахунок або офіційне повідомлення і пропустити строк оплати.

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Найпоширеніші помилки українців

Однією з найпоширеніших помилок є подання повноцінних кредитних заявок до декількох банків одночасно. За словами Марти Кашуби, у її банку клієнт може спочатку отримати попередній розрахунок і дізнатися, чи має шанси на фінансування. Такий запит не вважається офіційною кредитною заявкою. Інша ситуація — одночасне подання заявок до різних банків, що може негативно позначитися на оцінці клієнта. Тому, перед зверненням варто уточнити, який саме тип запиту буде зроблено.

Ще одна поширена помилка — відкривати велику кількість рахунків, кредитних карток або оформлювати розстрочки без реальної потреби. За словами експертки, іноді клієнти відкривають рахунки в різних банках лише для отримання акційних бонусів за нових клієнтів. Якщо таких рахунків накопичується багато, це може викликати додаткові запитання під час оцінки фінансової репутації.

Окремо варто звернути увагу на Dispokredit — дозволений банком мінус на поточному рахунку. Він може допомогти у разі непередбачених витрат, але фактично є кредитом, за користування яким нараховуються відсотки.

Серйозні наслідки можуть мати й неоплачені рахунки. Іноді проблема виникає не через нестачу коштів, а через переїзд, зміну адреси або неуважність до поштової кореспонденції. Саме тому після зміни місця проживання важливо своєчасно повідомити банк та інших постачальників послуг про нову адресу. Якщо рахунки або нагадування залишаються без відповіді, справа може бути передана до системи стягнення боргів, що негативно позначається на фінансовій репутації.

Поширеною є також думка, що для формування хорошої кредитної історії потрібно якомога швидше оформити кредит. Насправді позитивна фінансова репутація формується насамперед відповідальною поведінкою: своєчасною оплатою рахунків, дотриманням умов договорів і стабільністю фінансових відносин.

Не менш важливо регулярно перевіряти правильність персональних даних. Помилки в написанні імені, прізвища, адреси або інформації про договори можуть призвести до неточностей у кредитній історії, тому їх варто своєчасно виправляти.

Для багатьох українців незвичною є й різниця між дебетовими та різними видами кредитних карток. У Німеччині поширені картки, за якими витрачені протягом місяця кошти згодом автоматично списуються з основного рахунку. Їх часто використовують для онлайн-покупок або розрахунків за кордоном. Для людей без постійного доходу існують також prepaid-картки, якими можна користуватися лише в межах попередньо внесених коштів. Перед оформленням картки варто перевірити порядок погашення заборгованості, комісії та відсотки.

«Клієнти іноді не помічають, що на рахунку недостатньо коштів для запланованого списання. Сам собою відхилений платіж ще не означає негативного запису, але неоплачений рахунок і подальше стягнення вже можуть створити проблему», — пояснює Марта Кашуба.

Окремої уваги потребує захист персональних даних. Під час оренди житла або укладання договорів не варто без потреби передавати повні копії документів чи фінансової інформації. Здебільшого для підтвердження платоспроможності достатньо документів, які прямо вимагає орендодавець або інша організація.

«Найчастіше проблеми виникають не через великі кредити, а через дрібниці — неоплачені рахунки, неоновлену адресу або неуважність до своїх фінансових зобов'язань», — зазначає Марта Кашуба.

Як перевірити SCHUFA і виправити помилку

Багато українців дізнаються про SCHUFA лише після відмови в кредиті, оренді житла або оформленні розстрочки. Для відкриття звичайного банківського рахунку попередня перевірка зазвичай не потрібна, однак перед кредитом, орендою чи іншою важливою заявкою корисно переконатися, що дані є правильними.

Кожна людина має право безкоштовно отримати копію інформації про себе в SCHUFA. Для цього використовується документ Datenkopie (nach Art. 15 DSGVO), який можна замовити на офіційному сайті SCHUFA. Він містить персональні дані, інформацію про договори та інші записи, що зберігаються в системі.

Важливо не плутати цей документ із SCHUFA-BonitätsCheck. BonitätsCheck — це платний документ, який зазвичай надають орендодавцям або іншим організаціям як підтвердження кредитної надійності. Натомість Datenkopie призначена саме для особистої перевірки даних. Скористатися цим правом особливо корисно перед оформленням кредиту, або якщо людина давно не перевіряла свої дані.

Якщо у звіті виявлено помилку — неправильне ім'я, адресу, інформацію про вже закритий договір або інші неточності, їх необхідно якнайшвидше оскаржити. Для цього потрібно звернутися до SCHUFA або до організації, яка передала некоректні дані. Чим швидше буде виправлено помилку, тим менший ризик, що вона вплине на рішення банку, орендодавця чи іншої компанії.

На практиці, за словами Марти Кашуби, помилки трапляються рідко. Частіше причиною проблем стають забуті неоплачені рахунки або старі договори, про які людина вже не пам'ятає.

План дій для українця на перші 12 місяців у Німеччині

Якщо системно виконувати декілька простих правил, цього зазвичай достатньо, щоб створити позитивну фінансову репутацію.

Перші місяці після переїзду

Після реєстрації місця проживання відкрийте один основний банківський рахунок і використовуйте його для отримання заробітної плати та регулярних платежів. Важливо своєчасно оплачувати мобільний зв'язок, комунальні послуги, страхування та інші договірні зобов'язання.

Якщо змінюється адреса проживання, важливо своєчасно повідомити про це банк та інших постачальників послуг, щоб не пропустити рахунки чи офіційні повідомлення.

Після появи стабільного доходу

Не поспішайте оформлювати кредитну картку або брати кредит лише заради «побудови SCHUFA». Спочатку оцініть, чи справді вони вам потрібні. Якщо плануєте скористатися фінансуванням, не подавайте багато заявок одночасно. Краще заздалегідь порівняти умови різних пропозицій і лише після цього подавати заявку.

Перед оформленням кредиту або орендою житла

Перевірте свої дані в SCHUFA, переконайтеся, що в них немає помилок, і підготуйте документи, які можуть знадобитися банку чи орендодавцю: підтвердження доходу, трудовий договір, документи про легальне перебування та, за потреби, SCHUFA-BonitätsCheck.

Перед поданням офіційної кредитної заявки попросіть банк зробити попередній розрахунок можливого фінансування.

«Для кредитного рішення важливі стабільний дохід і своєчасне виконання фінансових зобов’язань. Якщо основним джерелом коштів є соціальні виплати, отримати кредит, особливо на значну суму, зазвичай, складніше», — зазначає Марта Кашуба.

За її спостереженнями, приблизно рік стабільного доходу та своєчасного виконання зобов’язань уже дає банку більше інформації для оцінки клієнта. Водночас це не гарантує певного SCHUFA-Score або схвалення кредиту: рішення залежить від суми фінансування, типу трудового договору, наявних витрат та інших обставин.

Здебільшого саме послідовна фінансова поведінка, а не велика кількість кредитних продуктів, створює позитивну кредитну історію.