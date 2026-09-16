Пенсія за роботу у Німеччині та Польщі: стаж не згорить, але є нюанс

Закономірне запитання: що буде з роками роботи за кордоном, коли настане час виходити на пенсію? Чи «згорить» іноземний стаж? Чи додадуть його до українського? Чи платитиме Україна пенсію за роки роботи в Польщі або Німеччині?

Відповідь залежить насамперед від країни, де людина працювала, та наявності міжнародного договору з Україною.

Польща: стаж можна підсумувати, але кожна країна платить за своє

Між Україною та Польщею діє Угода про соціальне забезпечення від 18 травня 2012 року, ратифікована Законом України від 05.09.2013 № 458-VII. Вона набрала чинності 1 січня 2014 року.

Ця Угода працює за пропорційним принципом. Що це означає на практиці?

Якщо людина має, наприклад:

20 років страхового стажу в Україні плюс 10 років страхового стажу в Польщі, польські роки можуть бути враховані під час визначення права на пенсію в Україні, якщо вони підтверджені та не перекриваються українським стажем.

Але це не означає, що Україна нарахує пенсію за всі 30 років. Кожна держава розраховує та виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на її території. Тобто українська частина — за український стаж, польська — за польський.

Саме тому польський стаж може допомогти людині «дотягнути» необхідну тривалість страхового стажу для набуття права на українську пенсію, але сам по собі не перетворюється на українську пенсійну виплату.

Що передбачає Угода?

Стаття 12 Угоди між Україною та Польщею встановлює правило підсумовування страхового стажу. Якщо право на пенсію залежить від тривалості страхового стажу, компетентний орган однієї країни враховує, у необхідному обсязі, страховий стаж, набутий в іншій країні, за умови, що періоди не збігаються.

Отже, польські роки роботи можуть мати вирішальне значення для людини, якій в Україні не вистачає стажу для виходу на пенсію у певному віці.

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Якщо людина працювала в Німеччині?

Тут ситуація інша. Між Україною та Німеччиною наразі немає ратифікованої двосторонньої угоди про соціальне забезпечення, яка б передбачала взаємне зарахування страхового стажу. Це прямо зазначає як Пенсійний фонд України, так і німецьке пенсійне страхування.

Але це не означає, що роки офіційної роботи в Німеччині взагалі втрачено. Із 23 червня 2024 року після набрання чинності Законом України № 3674-IX у Законі України № 1058-IV з'явилися спеціальні норми щодо роботи за кордоном.

Зокрема, стаття 26−1 Закону № 1058-IV передбачає можливість включення періодів роботи в іншій державі до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком, якщо в людини недостатньо необхідного страхового стажу.

Цей механізм деталізований постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2025 року № 562 «Деякі питання обчислення страхового стажу».

І саме тут є дуже важливий нюанс: німецький стаж — для права, але не для збільшення української пенсії.

За новим механізмом періоди роботи в державі, з якою Україна не має відповідного міжнародного договору, можуть бути зараховані для визначення права на пенсію за віком. Але такий стаж не збільшує розмір української пенсії.

Пенсійний фонд прямо наводить Німеччину як приклад держави, з якою Україна не має відповідного міжнародного договору: німецький стаж може бути врахований для набуття права на українську пенсію, але не враховується при обчисленні її розміру.

Тобто умовно:

25 років в Україні плюс 8 років офіційної роботи в Німеччині дорівнює 33 роки для визначення права, якщо німецький стаж належним чином підтверджений.

Але українська пенсія при цьому розраховуватиметься за правилами України, без включення німецького заробітку як українського страхового заробітку.

Як підтвердити роботу в Німеччині?

Постанова № 562 встановлює спеціальну процедуру. Людина повинна надати документи, видані відповідними органами іншої держави, які підтверджують, що відповідні періоди роботи зараховуються до страхового стажу відповідно до законодавства цієї держави. Це можуть бути довідки, виписки та інші підтвердні документи.

Якщо таких документів недостатньо, територіальний орган Пенсійного фонду може звертатися через Міністерство закордонних справ для отримання необхідної інформації. Після підтвердження періоди роботи зараховуються в календарному обчисленні для визначення права на пенсію за віком.

Отже, правило просте: не просто «я працював у Німеччині», а «я маю документальне підтвердження, що цей період зарахований до німецького страхового стажу».

А чи отримає людина ще й німецьку пенсію?

Це вже окреме питання. Якщо людина офіційно працювала в Німеччині та сплачувала внески до німецької системи пенсійного страхування, її право на німецьку пенсію визначається німецьким законодавством.

Тобто українська пенсія і потенційна німецька пенсія — це не одне й те саме.

Німецьке пенсійне страхування прямо повідомляє, що Україна наразі не є договірною державою щодо відповідного застосування німецького законодавства про соціальне забезпечення.

Тому питання про німецьку виплату необхідно вирішувати безпосередньо з Deutsche Rentenversicherung відповідно до умов німецького законодавства.

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Скільки стажу потрібно українцю у 2026 році?

За статтею 26 Закону України № 1058-IV у 2026 році для пенсії за віком потрібно:

• у 60 років не менше 33 роки

• у 63 роки не менше 23 років

• у 65 років не менше 15 років

Важливо: необхідна тривалість стажу визначається на дату досягнення відповідного віку. І саме тут закордонний стаж може стати буквально вирішальним.

Наприклад: Людина у 2026 році досягла 60 років. В Україні вона має 27 років страхового стажу. Ще 6 років офіційно працювала в Німеччині. За умови документального підтвердження німецького стажу ці 6 років можуть бути враховані для визначення права на українську пенсію. 27 + 6 = 33 роки.

Отже, іноземний стаж може дозволити людині виконати вимогу щодо страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років.

Що варто зробити тому, хто працював за кордоном?

Не чекати 60 років, щоб з'ясувати, чи «бачить» Пенсійний фонд ваш закордонний стаж.

Варто зберегти:

документи про офіційне працевлаштування;

довідки про періоди роботи;

документи про сплату страхових внесків;

дані про реєстрацію в іноземній пенсійній системі;

для Польщі — зокрема дані, необхідні для ідентифікації у польській системі, наприклад PESEL;

інші документи, які підтверджують зарахування періодів роботи до іноземного страхового стажу.

Офіційна робота за кордоном — це не обов'язково «втрачений стаж».

Сьогодні українське законодавство дозволяє враховувати закордонні періоди роботи, але механізм залежить від конкретної країни.

Для Польщі діє міжнародна угода, яка передбачає координацію пенсійних прав. Для Німеччини працює інший механізм — підтвердження іноземного стажу для визначення права на українську пенсію.

Тому перед виходом на пенсію українцю, який роками працював у Європі, варто поставити не запитання «чи пропав мій стаж?», а значно практичніше: «Чим я можу підтвердити цей стаж і яку саме пенсійну систему він мені дає право використати?»

Саме документи про офіційну роботу та страховий внесок можуть стати ключем до пенсійних прав, набутим за кордоном.