Курс валют 18 вересня: скільки коштують долар та євро в банках та обмінниках

У п'ятницю, 18 вересня, середній курс долара подорожчав на 4 копійки у купівлі та 7 у продажу. Натомість курс євро подешевшав на 7 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.



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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,46−44,98 грн. Євро купують за 51,11 грн, а продають за 51,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,86, євро — 51,70−51,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,68−44,71 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,31−51,34 грн.

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