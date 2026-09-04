Німеччина збільшить допомогу Україні на енергетику

Німеччина через державний банк розвитку KfW додатково спрямовує близько 250 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти надає Федеральне міністерство економіки та енергетики ФРН.

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Перший віце-прем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль подякував уряду Німеччини та федеральній міністерці економіки й енергетики Катеріні Райхе за новий внесок.

За його словами, ця допомога має особливе значення напередодні зими, оскільки дозволить посилити стійкість української енергосистеми на тлі російських атак.

Внесок Німеччини перевищить €800 млн

Німеччина залишається найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України. З урахуванням нового внеску загальна фінансова допомога країни фонду досягне 807 млн євро.

Загалом міжнародні партнери вже внесли до Фонду понад 2,4 млрд євро.

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Водночас потреби українських енергетичних компаній залишаються значними через регулярні російські обстріли. За словами Шмигаля, для повного покриття необхідних витрат Фонду потрібно додатково залучити ще 561,5 млн євро.