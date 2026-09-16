Укрзалізниця підвищить ціни на приміські поїзди: скільки коштуватимуть квитки

Укрзалізниця перейде на нову модель ціноутворення на квитки у приміських поїздах. Про це повідомила пресслужба компанії.

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За новими правилами діятиме така тарифна сітка:

до 50 км — 30 грн;

51−90 км — 55 грн;

91−130 км — 75 грн;

131−170 км — 95 грн;

171−250 км — 115 грн;

понад 250 км — 150 грн.

З 15 вересня нові тарифи діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а із 22 вересня — в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській. У майбутньому її розширять на всю територію України.

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Яка вартість квитка на сьогодні

Зараз мінімальна вартість повного квитка у приміських поїздах — 20 грн з ПДВ на відстань від одного до п'яти кілометрів, а максимальна — 150 грн (на відстань 291−320 км).

Укрзалізниця наголосила, що ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні є «надскладною», тому зміни дадуть змогу частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду.

Нагадаємо

З початку великої війни окупанти пошкодили або вщент знищили більш ніж 500 локомотивів, понад половина з них постраждала у 2026-му. Зокрема, у ніч проти 15 вересня на Волині через російський удар зайнявся тепловоз — пожежу вдалося ліквідувати, обійшлося без постраждалих, повідомляла Держслужба з надзвичайних ситуацій.