Укрзалізниця перейде на нову модель ціноутворення на квитки у приміських поїздах. Про це повідомила пресслужба компанії.
Укрзалізниця підвищить ціни на приміські поїзди: скільки коштуватимуть квитки
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За новими правилами діятиме така тарифна сітка:
- до 50 км — 30 грн;
- 51−90 км — 55 грн;
- 91−130 км — 75 грн;
- 131−170 км — 95 грн;
- 171−250 км — 115 грн;
- понад 250 км — 150 грн.
З 15 вересня нові тарифи діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а із 22 вересня — в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській. У майбутньому її розширять на всю територію України.
Читайте також: Між Львовом та Ужгородом починає курсувати новий поїзд
Яка вартість квитка на сьогодні
Зараз мінімальна вартість повного квитка у приміських поїздах — 20 грн з ПДВ на відстань від одного до п'яти кілометрів, а максимальна — 150 грн (на відстань 291−320 км).
Укрзалізниця наголосила, що ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні є «надскладною», тому зміни дадуть змогу частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду.
Нагадаємо
З початку великої війни окупанти пошкодили або вщент знищили більш ніж 500 локомотивів, понад половина з них постраждала у 2026-му. Зокрема, у ніч проти 15 вересня на Волині через російський удар зайнявся тепловоз — пожежу вдалося ліквідувати, обійшлося без постраждалих, повідомляла Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Коментарі