Із 20 вересня 2026 року автобуси, які прямують з України до Польщі, більше не пропускатимуть через пункт пропуску «Шегині — Медика». Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ. Причина — ремонтні роботи на польській стороні.
15 вересня 2026, 10:22
Автобуси більше не їздитимуть через «Шегині — Медика»: що зміниться з 20 вересня
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За інформацією польської сторони, нова схема руху діятиме орієнтовно до листопада 2027 року.
На період ремонту автобуси перенаправлятимуть через три інші пункти пропуску:
-
«Краківець — Корчова»;
-
«Смільниця — Кросценко»;
-
«Нижанковичі — Мальховіце».
Обмеження лише для автобусів
Обмеження стосуються саме автобусного руху. Інші категорії транспорту через «Шегині — Медика» продовжать перетинати кордон за чинною схемою. Перевізникам рекомендують врахувати зміни під час планування маршрутів із 20 вересня.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі