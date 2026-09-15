Автобуси більше не їздитимуть через «Шегині — Медика»: що зміниться з 20 вересня

Із 20 вересня 2026 року автобуси, які прямують з України до Польщі, більше не пропускатимуть через пункт пропуску «Шегині — Медика». Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ. Причина — ремонтні роботи на польській стороні.

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За інформацією польської сторони, нова схема руху діятиме орієнтовно до листопада 2027 року.

На період ремонту автобуси перенаправлятимуть через три інші пункти пропуску:

«Краківець — Корчова»;

«Смільниця — Кросценко»;

«Нижанковичі — Мальховіце».



Обмеження лише для автобусів



Обмеження стосуються саме автобусного руху. Інші категорії транспорту через «Шегині — Медика» продовжать перетинати кордон за чинною схемою. Перевізникам рекомендують врахувати зміни під час планування маршрутів із 20 вересня.