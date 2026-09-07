Китай призупинив будівництво нових заводів з виробництва акумуляторів

Китай тимчасово призупинив видачу дозволів на будівництво нових заводів із виробництва акумуляторних систем зберігання енергії. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на китайське фінансове видання Cailianshe.

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За їхніми даними, влада проводить оцінку вже наявних і запланованих виробничих потужностей, приділяючи особливу увагу випуску акумуляторних елементів.

Рішення пов’язане зі зростанням побоювань щодо надлишкових виробничих потужностей у секторі. Водночас попит на акумулятори для балансування електромереж і резервного живлення продовжує швидко зростати.

Ринок перегрітий?

Під обмеження потраплять проєкти, будівництво яких ще не розпочалося. Заводи, які вже перебувають на стадії будівництва, призупинення не стосується. За даними джерел, згодом політика може бути переглянута.

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Китайська індустрія зберігання енергії активно розвивалася разом зі зростанням виробництва відновлюваної енергії. Однак виробники, як і компанії у сфері сонячних панелей та електромобілів, стикаються з жорсткою конкуренцією, падінням цін і тиском на прибутковість.

Водночас великі китайські виробники сонячних панелей нарощують присутність на ринку акумуляторних систем, намагаючись компенсувати надлишок потужностей і скорочення прибутків у своєму основному бізнесі.

Для стабілізації ринку Пекін також вжив інших заходів. Зокрема, з липня 2026 року в Китаї запроваджено податок на споживання літій-іонних акумуляторів і сонячних елементів.