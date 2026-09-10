Brent злетів вище $105 на тлі скорочення видобутку ОПЕК

Видобуток нафти країнами ОПЕК у серпні скоротився на 640 тис. барелів на добу порівняно з липнем — до 19,71 млн барелів на добу. Про це свідчить опитування Reuters, яке враховує дані LSEG, Kpler, нафтових компаній, ОПЕК та галузевих консультантів.

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Зниження видобутку відбулося попри плани семи країн ОПЕК+ збільшити виробництво в серпні. Реалізувати ці плани завадило загострення війни на Близькому Сході, зокрема перебої з експортом Саудівської Аравії та обмеження поставок іранської нафти.

Нафта дорожчає через ризики для поставок

Ситуація з видобутком ОПЕК збіглася з різким погіршенням прогнозів щодо світових поставок. Нові атаки на танкери та загострення протистояння між США та Іраном посилили побоювання щодо подальших перебоїв з експортом нафти.

Brent 10 вересня піднімався до $105,26 за барель, додавши близько 4% за день. Американська WTI також перевищила позначку $100 за барель.



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Ключовим фактором залишається ситуація навколо Ормузької протоки — одного з головних маршрутів транспортування нафти та газу. Скорочення потоків через регіон змушує покупців шукати альтернативні поставки та підвищує ризикову премію в цінах.

Таким чином, ринок одночасно стикається зі скороченням фактичного видобутку ОПЕК і ризиком подальшого обмеження експорту з Близького Сходу. Це створює додатковий тиск на ціни нафти та підвищує ризики нового витка світової інфляції.