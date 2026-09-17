Чи побільшає валюти в Україні: НБУ розширив можливості платіжних компаній

Національний банк України розширив перелік операцій, які небанківські надавачі платіжних послуг зможуть проводити через гривневі платіжні рахунки своїх клієнтів. Йдеться, зокрема, про оплату покупок за кордоном, отримання міжнародних переказів і зарахування коштів від іноземних клієнтів українського бізнесу.

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Рішення має наблизити умови роботи небанківських платіжних сервісів до правил, за якими працюють банки, а також розширити можливості для їхніх клієнтів.

Які установи стосуються нові правила

Зміни поширюються на небанківських надавачів платіжних послуг — компанії, які мають право надавати платіжні сервіси без статусу банку.

До цієї категорії можуть належати платіжні установи, установи електронних грошей та інші ліцензовані учасники платіжного ринку. Вони можуть відкривати клієнтам платіжні рахунки, випускати платіжні картки й забезпечувати перекази коштів.

Водночас рішення НБУ не означає, що всі фінансові компанії автоматично отримають доступ до валютних операцій. Для цього вони повинні мати відповідні дозволи та працювати в межах вимог валютного законодавства.

Що дозволив Національний банк

Оплата покупок за кордоном

Фізичні особи — резиденти та нерезиденти — зможуть оплачувати товари, роботи й послуги за межами України за допомогою особистих платіжних карток, випущених до гривневих рахунків у небанківських платіжних установах.

Для таких операцій встановлено ліміт — 200 000 грн в еквіваленті на календарний місяць.

Таким чином, клієнти небанківських платіжних сервісів отримають більше можливостей для розрахунків за кордоном. Раніше подібні операції були більшою мірою доступні клієнтам банків.

Отримання переказів з-за кордону

Небанківські платіжні установи також зможуть зараховувати гривню на рахунки фізичних осіб за переказами, які були ініційовані за межами України в іноземній валюті.

Перед зарахуванням кошти конвертуватимуть у гривню відповідно до вимог валютного законодавства.

Йдеться про перекази:

через міжнародні карткові платіжні системи;

безпосередньо з рахунків, відкритих за кордоном;

зокрема, за допомогою банківських переказів, наприклад через SWIFT.

На практиці це означає, що українці та іноземці зможуть отримувати міжнародні приватні перекази не лише через банки, а й через небанківські платіжні сервіси.

Оплата українських товарів і послуг іноземцями

Окремий блок змін стосується українських підприємців і компаній, які приймають оплату за товари або послуги через небанківських платіжних надавачів.

На гривневі рахунки таких суб'єктів господарювання дозволять зараховувати кошти за товари, роботи та послуги, придбані іноземцями в Україні.

Оплата може надходити:

від іноземців, які розраховуються картками або переказами в межах України;

від іноземців і українців, які платять з-за кордону картками, прив’язаними до іноземних рахунків.

Це може бути важливим для компаній, що працюють із туристами, іноземними клієнтами, онлайн-покупцями та іншими споживачами, які оплачують українські товари й послуги з-за меж країни.



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Чи збільшить це приплив валюти в Україну

Рішення НБУ створює додаткові можливості для надходження коштів з-за кордону, але саме по собі не гарантує збільшення валютного припливу.

Найбільш очевидний ефект може виникнути у двох напрямах.

По-перше, українські підприємства отримають більше можливостей приймати платежі від іноземних клієнтів через небанківські платіжні сервіси. Якщо завдяки цьому зростатимуть продажі товарів і послуг іноземцям, в Україну може надходити більше іноземної валюти.

По-друге, українці зможуть отримувати міжнародні приватні перекази через ширше коло платіжних установ. Це може спростити рух коштів з-за кордону, однак не обов’язково збільшить загальний обсяг переказів: частина грошей може просто перейти з банківських каналів у небанківські.

Важливо, що після конвертації іноземної валюти кошти зараховуватимуться на гривневі рахунки. Тому йдеться не лише про фізичний приплив валюти, а й про розширення можливостей для її обміну та зарахування в Україні.

Які документи змінив НБУ

Для запровадження нових правил Національний банк вніс зміни до кількох нормативних актів.

Зокрема, оновлено:

постанову НБУ № 18 про роботу банківської системи в умовах воєнного стану;

Положення про здійснення операцій із валютними цінностями;

Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій.

Відповідні зміни затверджені постановами Правління НБУ від 15 вересня 2026 року.

Загалом рішення спрямоване на розширення конкуренції на платіжному ринку та створення для клієнтів небанківських установ умов, більш наближених до тих, які мають клієнти банків.



Як ми повідомляли, в серпні інфляція прискорилася до 8,1% у річному вимірі з 7,7% у липні та 7,2% у червні й дещо перевищила прогноз Нацбанку. Інтенсифікація російських ударів по енергетичній інфраструктурі створює додатковий тиск на постачання товарів, розширює дефіцит валюти та підвищує інфляційні очікування населення і бізнесу, а спричинені атаками перебої в ланцюгах постачання є додатковим проінфляційним фактором.