Верховна Рада не підтримала законопроєкти, які передбачали посилення відповідальності за перевищення швидкості та інші небезпечні порушення правил дорожнього руху. Про це пише в телеграм-каналі. народний депутат Ярослав Железняк.
Штрафи до 17 тисяч грн за швидкість не пройшли: Рада провалила законопроєкти
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Основний законопроєкт № 15348 пропонував запровадити окрему статтю КУпАП про перевищення швидкості та встановити градацію штрафів залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість.
Які штрафи пропонували
Передбачалася така система:
- перевищення більш як на 20 км/год — 680 грн;
- більш як на 40 км/год — 2040 грн;
- більш як на 60 км/год — 2720 грн;
- більш як на 80 км/год — 3400 грн;
- для систематичних порушників, які п’ять і більше разів протягом року притягувалися за перевищення більш як на 60 або 80 км/год, — 17 000 грн.
Що пропонував альтернативний законопроєкт Альтернативний № 15348−1 був ширшим.
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Він передбачав відповідальність уже за перевищення швидкості більш як на 10 км/год, тобто фактично пропонував скасувати чинний «поріг безкарності» у 20 км/год.
Також документ передбачав посилення відповідальності за повторні порушення правил проїзду пішохідних переходів і перехресть, обгону, зустрічного роз'їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора та ненадання переваги пішоходам.
Окремо пропонувалося посилити відповідальність за керування без права на це та за ДТП із загиблими або тяжко травмованими.
За альтернативний законопроєкт проголосували 198 депутатів, чого недостатньо для ухвалення. Документ був знятий з розгляду.
Коментарі - 7
Однако, креативненько