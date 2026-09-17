Штрафи до 17 тисяч грн за швидкість не пройшли: Рада провалила законопроєкти

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Основний законопроєкт № 15348 пропонував запровадити окрему статтю КУпАП про перевищення швидкості та встановити градацію штрафів залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість.

Передбачалася така система:

Що пропонував альтернативний законопроєкт Альтернативний № 15348−1 був ширшим.

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Він передбачав відповідальність уже за перевищення швидкості більш як на 10 км/год, тобто фактично пропонував скасувати чинний «поріг безкарності» у 20 км/год.

Також документ передбачав посилення відповідальності за повторні порушення правил проїзду пішохідних переходів і перехресть, обгону, зустрічного роз'їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора та ненадання переваги пішоходам.

Окремо пропонувалося посилити відповідальність за керування без права на це та за ДТП із загиблими або тяжко травмованими.

За альтернативний законопроєкт проголосували 198 депутатів, чого недостатньо для ухвалення. Документ був знятий з розгляду.