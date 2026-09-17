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17 вересня 2026, 9:44

Штрафи до 17 тисяч грн за швидкість не пройшли: Рада провалила законопроєкти

Верховна Рада не підтримала законопроєкти, які передбачали посилення відповідальності за перевищення швидкості та інші небезпечні порушення правил дорожнього руху. Про це пише в телеграм-каналі. народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада не підтримала законопроєкти, які передбачали посилення відповідальності за перевищення швидкості та інші небезпечні порушення правил дорожнього руху.

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Основний законопроєкт № 15348 пропонував запровадити окрему статтю КУпАП про перевищення швидкості та встановити градацію штрафів залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість.

Які штрафи пропонували

Передбачалася така система:

  • перевищення більш як на 20 км/год — 680 грн;
  • більш як на 40 км/год — 2040 грн;
  • більш як на 60 км/год — 2720 грн;
  • більш як на 80 км/год — 3400 грн;
  • для систематичних порушників, які п’ять і більше разів протягом року притягувалися за перевищення більш як на 60 або 80 км/год, — 17 000 грн.

Що пропонував альтернативний законопроєкт Альтернативний № 15348−1 був ширшим.

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Він передбачав відповідальність уже за перевищення швидкості більш як на 10 км/год, тобто фактично пропонував скасувати чинний «поріг безкарності» у 20 км/год.

Також документ передбачав посилення відповідальності за повторні порушення правил проїзду пішохідних переходів і перехресть, обгону, зустрічного роз'їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора та ненадання переваги пішоходам.

Окремо пропонувалося посилити відповідальність за керування без права на це та за ДТП із загиблими або тяжко травмованими.

За альтернативний законопроєкт проголосували 198 депутатів, чого недостатньо для ухвалення. Документ був знятий з розгляду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+104
nitrous2000
nitrous2000
17 вересня 2026, 10:48
#
Бо ці виродки в першу ж чергу і порушують
+
+30
Олександр Савчук
Олександр Савчук
17 вересня 2026, 11:04
#
Або їх родичі
+
+30
Yaroslav 911
Yaroslav 911
17 вересня 2026, 11:07
#
Очень жаль, такие законы надо принимать. Порядок должен быть.
+
0
BigBend
BigBend
17 вересня 2026, 11:59
#
Не виходь на вулицю, якщо всього боїшся.
+
0
BigBend
BigBend
17 вересня 2026, 11:58
#
Все правильно, швидкість ніяк не впливає на ДТП, а от продані права і неякісні дороги — впливають.
+
0
teodor220
teodor220
17 вересня 2026, 12:31
#
Абсолютна дурниця про «ніяк не пвливає на ДТП».
+
0
Vadimra
Vadimra
17 вересня 2026, 13:38
#
«…швидкість ніяк не впливає на ДТП.»

Однако, креативненько
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