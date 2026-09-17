Курс валют 17 вересня: скільки коштують долар та євро в банках та обмінниках

У четвер, 17 вересня, середній курс долара подорожчав на 25 копійок у купівлі та у продажу. Курс євро додало 14 копійок у купівлі, та 9 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,42−44,91 грн. Євро купують за 51,18 грн, а продають за 51,84 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,70−44,85, євро — 51,60−52,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,62−44,66 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,21−51,23 грн.

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